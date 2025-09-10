Додаткові Mirage, Patriot та гроші: Шмигаль розповів про головні результати Рамштайн

Лондон приймає 30 зустріч Контактної групи з оборони України, за підсумками якої українські військові отримають літаки Mirage, два зенітно-ракетних комплекси Patriot, військову техніку, ракети для ППО та боєприпаси. Крім того, партнери долучаться до програми PURL та виділять сотні мільйонів євро на розвиток ВПК та нові військові розробки.

Під час засідання "Рамштайн" у Лондоні 15 країн Європи оголосили про пакети допомоги Україні, ідеться у повідомлення міністра оборони Дениса Шмигала у Telegram-каналі. Посадовець озвучив орієнтовний перелік зброї, яку отримають ЗСУ, та подякував партнерам за солідарність у протистоянні РФ.

30-й "Рамштайн" у Лондоні — деталі

Шмигаль написав, що у Лондоні відбулася зустріч у форматі "Рамштайн", та перелічив країни, які нададуть зброю та кошти на допомогу Україні. Ідеться про пакет підтримки окремо від ЄС та ще від 15 країн: Німеччини, Британії, Норвегії, Данії, Канади, Швеції, Литви, Чехії, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Польщі, Іспанії, Латвії, Франції. Підтримка США — відсутня. Окремим рядком наголошується, що ЄС виділить 6,6 млрд євро на закупівлю зброї в США (у рамках Фонду миру ЄС).

30-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" — яку зброю та допомогу армії отримають СОУ:

2 млн боєприпасів (80% вже зібрали, надаються ЄС);

дві системи Patriot (Німеччина);

літаки Mirage та підтримка авіаційних спроможностей України (Франція, кількість і терміни не вказані);

зброя для бригад ЗСУ (оснащення підрозділів від країн Скандинавії та Балтії);

1 млн боєприпасів у 2025 році (Чехія);

понад 80 одиниць техніки (Чехія, тим техніки не вказується);

10 тисяч снарядів калібру 155 мм в найближчий тиждень (Польща);

боєприпаси до системи ППО IRIS-T (Іспанія);

БТР Patria для бригади ЗСУ (Литва, кількість не вказана);

підготовка пілотів-інструкторів літаків F-16 (Чехія);

навчання українців у спільному центрі підготовки українських військовослужбовців (Норвегія).

Крім того, очікуються окремі пакети допомоги Польщі, Швеції, Бельгії, Чехії (пакета на 61 млн євро), Латвія (2,5 млн євро), але деталі не розкриваються.

Фінансова допомога на виробництва зброї в Україні та за кордоном:

220 млн доларів на виробництво українських дронів та інші види військової допомоги (Канада);

165 млн дол. на розвиток "коаліцій спроможностей" (Канада);

30 млн євро на фінансування систем Patriot Німеччини (Литва);

контрактування дронів-перехоплювачів (Норвегія)

фінансування декількох тисяч далекобійних ударних дронів від Британії (надійдуть протягом 12 місяців);

спільне з Україною підприємства з виробництва далекобійної зброї (Данія);

реалізація спільних індустріальних проєктів, зокрема у сфері боєприпасів та дронів (Франція);

інвестиції в оборонну промисловість ЄС за допомогою механізму SAFE.

Внесок в ініціативу PURL у рамках ініціативи НАТО — сумарно близько 1,1 млрд євро:

Німеччина — 500 млн євро;

Канада — 500 млн дол.,

Литва — 30 млн євро;

Бельгія — 100 млн євро;

Латвія — 5 млн євро;

Люксембург — сума не вказана.

"НАТО у розвитку формату "Рамштайн" буде зростати. Зокрема, у процесі координації між партнерами", — пояснив Шмигаль.

Міністра оборони також озвучив, які кошти виділяться окремо на підтримку України:

ЄС — 4 млрд євро у жовтні та 4 млрд євро у листопаді;

Нідерланди — 1,2 млрд євро до кінця 2025 року;

Норвегія — 8 млрд дол. США у 2026 році.

Зазначимо, Фокус писав про ініціативу PURL, про яку згадав Шмигаль під час засідання Рамштайн. Про ініціативу заговорили на початку серпня у рамках співпраці США і НАТО. Перші 500 млн євро надійшли від Нідерландів.

Нагадуємо, у серпня стало відомо про закупівлю у США ракет ERAM, які допоможуть Україні протистояти РФ.