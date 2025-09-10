Дополнительные Mirage, Patriot и деньги: Шмыгаль рассказал о главных результатах Рамштайн

Лондон принимает 30 встречу Контактной группы по обороне Украины, по итогам которой украинские военные получат самолеты Mirage, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, военную технику, ракеты для ПВО и боеприпасы. Кроме того, партнеры присоединятся к программе PURL и выделят сотни миллионов евро на развитие ВПК и новые военные разработки.

Во время заседания "Рамштайн" в Лондоне 15 стран и ЕС объявили о пакетах помощи Украине, говорится в сообщении министра обороны Дениса Шмыгала в Telegram-канале. Чиновник озвучил ориентировочный перечень оружия, которое получат ВСУ, и поблагодарил партнеров за солидарность в противостоянии РФ.

30-й "Рамштайн" в Лондоне — детали

Шмыгаль написал, что в Лондоне состоялась встреча в формате "Рамштайн", и перечислил страны, которые предоставят оружие и средства на помощь Украине. Речь идет о пакете поддержки отдельно от ЕС и еще от 15 стран: Германии, Великобритании, Норвегии, Дании, Канады, Швеции, Литвы, Чехии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Испании, Латвии, Франции. Поддержка США — отсутствует. Отдельной строкой отмечается, что ЕС выделит 6,6 млрд евро на закупку оружия в США (в рамках Фонда мира ЕС).

30-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" — какое оружие и помощь армии получат СОУ:

2 млн боеприпасов (80% уже собрали, предоставляются ЕС);

две системы Patriot (Германия);

самолеты Mirage и поддержка авиационных возможностей Украины (Франция, количество и сроки не указаны);

оружие для бригад ВСУ (оснащение подразделений от стран Скандинавии и Балтии);

1 млн боеприпасов в 2025 году (Чехия);

более 80 единиц техники (Чехия, тем техники не указывается);

10 тысяч снарядов калибра 155 мм в ближайшую неделю (Польша);

боеприпасы к системе ПВО IRIS-T (Испания);

БТР Patria для бригады ВСУ (Литва, количество не указано);

подготовка пилотов-инструкторов самолетов F-16 (Чехия);

обучение украинцев в совместном центре подготовки украинских военнослужащих (Норвегия).

Кроме того, ожидаются отдельные пакеты помощи Польше, Швеции, Бельгии, Чехии (пакета на 61 млн евро), Латвия (2,5 млн евро), но детали не раскрываются.

Финансовая помощь на производства оружия в Украине и за рубежом:

220 млн долларов на производство украинских дронов и другие виды военной помощи (Канада);

165 млн долл. на развитие "коалиций возможностей" (Канада);

30 млн евро на финансирование систем Patriot Германии (Литва);

контрактирование дронов-перехватчиков (Норвегия)

финансирование нескольких тысяч дальнобойных ударных дронов от Британии (поступят в течение 12 месяцев);

совместное с Украиной предприятие по производству дальнобойного оружия (Дания);

реализация совместных индустриальных проектов, в частности в сфере боеприпасов и дронов (Франция);

инвестиции в оборонную промышленность ЕС с помощью механизма SAFE.

Вклад в инициативу PURL в рамках инициативы НАТО — суммарно около 1,1 млрд евро:

Германия — 500 млн евро;

Канада — 500 млн долл,

Литва — 30 млн евро;

Бельгия — 100 млн евро;

Латвия — 5 млн евро;

Люксембург — сумма не указана.

"НАТО в развитии формата "Рамштайн" будет расти. В частности, в процессе координации между партнерами", — пояснил Шмыгаль.

Министра обороны также озвучил, какие средства выделятся отдельно на поддержку Украины:

ЕС — 4 млрд евро в октябре и 4 млрд евро в ноябре;

Нидерланды — 1,2 млрд евро до конца 2025 года;

Норвегия — 8 млрд долл. США в 2026 году.

Отметим, Фокус писал об инициативе PURL, о которой упомянул Шмыгаль во время заседания Рамштайн. Об инициативе заговорили в начале августа в рамках сотрудничества США и НАТО. Первые 500 млн евро поступили от Нидерландов.

Напоминаем, в августе стало известно о закупке у США ракет ERAM, которые помогут Украине противостоять РФ.