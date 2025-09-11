Конгрес США заклав $400 млн для України в бюджет на 2026 рік: чому не все узгоджено

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки проголосувала законопроєкт щодо витрат на оборону у 2026 році і, серед іншого, погодила виділення Україні 400 млн дол. Рішення не остаточне і йому опирались деякі представники Республіканської партії.

Голосування за білль H.R. 3838 — National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2026 (NDAA 2026) відбулось 10 вересня 2025 року. Законопроєкт в цілому стосується розподілу 892,6 млрд дол. і, наприклад, обіцяє збільшити зарплату та умови служби військовим США, пояснив оглядач The New York Times. Одне з питань дійсно стосувалось України, але остаточного рішення щодо військової допомоги на 2026 рік все ж немає.

Голосування прийняли більшістю 231 голос "за" проти 196 голосів "проти". Серед голосів "проти" були заперечення республіканки та представниці MAGA Марджорі Тейлор Грін, яка вимагала скасувати фінансування Києва. Втім, рішення прийняли: відповідно до пропозицій Палати представників у 2026 році українці можуть отримати 400 млн дол. на "допомоги Україні в галузі безпеки".

Оглядач NYT додав, що у законопроєкт заклали вимогу до Міноборони США: урядовці повинні обов'язково звітувати про виділення або скасування виділення грошей Україні. На його думку, таким чином Конгрес намагається повернути контроль над рішеннями уряду.

"Це, схоже, було спробою відновити повноваження нагляду після того, як Міністерство оборони влітку призупинило постачання допомоги Україні, не повідомивши законодавців", — пояснив він.

Військова допомога США — деталі

На порталі Палати представників можна відшукати білль H.R. 3838. Бачимо, що дійсно є рядок про 400 млн дол. Україні, але не вказано, на які саме потреби підуть кошти: чи, наприклад, на забезпечення розвідувальною інформацією, чи на зброю, чи на підготовку пілотів тощо. Можна порахувати, що 400 млн грн — це 0,04% оборонних видатків, і це одне з перших рішень щодо України в Палаті представників за часів правління президента США Дональда Трампа.

Військова допомога США - проєкт виділення 400 млн дол. Україні Фото: Скриншот

Водночас є інших білль, який стосується допомоги Україні, — 2 вересня його проголосували у Сенаті. У документі S.2296 — National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2026 вказано, що можуть надати не 400 млн дол., а 500 млн дол. Щоб рішення стало остаточним, обидві палати Конгресу США повинні провести перемовини та визначитись з сумою: далі — спільне голосування і затвердження Трампом.

Військова допомога США - проєкт виділення 500 млн дол. Україні Фото: Скриншот

Зазначимо, 10 вересня міністр оборони Денис Шмигаль розповів про пакети військової допомоги, які Україна отримає за підсумками засідання Контактної групи "Рамштайн". З'ясувалось, що партнери нададуть літаки Mirage, два ЗРК Patriot, мільйони артилерійських снарядів. Крім того, 6 млрд євро виділяє ЄС на купівлю зброї у США.

