Конгресс США заложил $400 млн для Украины в бюджет на 2026 год: почему не все согласовали

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки проголосовала законопроект о расходах на оборону в 2026 году и, среди прочего, согласовала выделение Украине 400 млн долл. Решение не окончательное и ему сопротивлялись некоторые представители Республиканской партии.

Голосование за билль H.R. 3838 — National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2026 (NDAA 2026) состоялось 10 сентября 2025 года. Законопроект в целом касается распределения 892,6 млрд долл. и, например, обещает увеличить зарплату и условия службы военным США, пояснил обозреватель The New York Times. Один из вопросов действительно касался Украины, но окончательного решения по военной помощи на 2026 год все же нет.

Голосование приняли большинством 231 голос "за" против 196 голосов "против". Среди голосов "против" были возражения республиканки и представительницы MAGA Марджори Тейлор Грин, которая требовала отменить финансирование Киева. Впрочем, решение приняли: согласно предложениям Палаты представителей в 2026 году украинцы могут получить 400 млн долл. на "помощь Украине в области безопасности".

Обозреватель NYT добавил, что в законопроект заложили требование к Минобороны США: чиновники должны обязательно отчитываться о выделении или отмене выделения денег Украине. По его мнению, таким образом Конгресс пытается вернуть контроль над решениями правительства.

"Это, похоже, было попыткой восстановить полномочия надзора после того, как Министерство обороны летом приостановило поставки помощи Украине, не уведомив законодателей", — пояснил он.

Военная помощь США — детали

На портале Палаты представителей можно отыскать билль H.R. 3838. Видим, что действительно есть строка о 400 млн долл. Украине, но не указано, на какие именно нужды пойдут деньги: или, например, на обеспечение разведывательной информацией, или на оружие, или на подготовку пилотов и тому подобное. Можно посчитать, что 400 млн грн — это 0,04% оборонных расходов, и это одно из первых решений по Украине в Палате представителей во времена правления президента США Дональда Трампа.

В то же время есть другой билль, который касается помощи Украине, — 2 сентября его проголосовали в Сенате. В документе S.2296 — National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2026 указано, что могут предоставить не 400 млн долл. а 500 млн долл. Чтобы решение стало окончательным, обе палаты Конгресса США должны провести переговоры и определиться с суммой: далее — совместное голосование и утверждение Трампом.

Отметим, 10 сентября министр обороны Денис Шмыгаль рассказал о пакетах военной помощи, которые Украина получит по итогам заседания Контактной группы "Рамштайн". Выяснилось, что партнеры предоставят самолеты Mirage, два ЗРК Patriot, миллионы артиллерийских снарядов. Кроме того, 6 млрд евро выделяет ЕС на покупку оружия у США.

