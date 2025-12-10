Падіння військової допомоги у 2025 році: яка країна виділила "нуль" євро Україні, — Kiel Institute

У 2025 році Сполучені Штати Америки надали Україні військову допомогу на найменшу суму з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Підсумки року показали, що встановлено антирекорд підтримки українців, які втримують напад росіян. У топ п'ять країн Європи (за розміром економіки) є одна, яка не виділила жодного євро.

Брюссель не зміг компенсувати позицію Вашингтона, який скасував допомогу Україні, повідомили аналітики Кільського інституту (Kiel Institute). Підсумки 2025 року показали, що Європейський союз виділив 4,2 млрд євро на військові потреби. При цьому Франція, Німеччина та Британія збільшили витрати, але все ж відстають від скандинавських країн. Єдина європейська країна, яка ніяк не допомогла українцям, — це Іспанія, зауважується у статті. Крім того, суттєво впала підтримка Італії, яка і так виділяла не багато коштів.

На порталі Кільського інституту опублікували інфографіку про військову допомогу з січня 2022 року по 31 жовтня 2025 року. Вказано, що сума, яку виділяли партнери Україні, раніше досягали 41,6 млрд євро (2022-24 рр.), а у 2025 — лише 32,5 млрд, і не вистачає ще 9 млрд до кінця року. При цьому дані бази "Відстеження підтримки України" показали, що останні гроші США надійшли у січні-лютому, допомога Європи була максимальна у березні-серпні, а далі — падіння у два рази.

Військова допомога - підтримка України США та Європою у 2024-25 роках Фото: Кільський інститут світової економіки

"Нещодавнє уповільнення ускладнює для Європи повну компенсацію відсутності військової допомоги США у 2025 році", — наводиться оцінка керівника інституту, професора Крістофа Требеша.

Аналітики згрупували військову допомогу від країн Європи за географічною та економічною ознакою і з'ясувалось, що скандинавські країни продовжують втримувати лідерство. При цьому Швеція збільшила витрати утричі, а Норвегія — ледь не в п'ять разів. Топ 5 країн ЄС за рівнем економіки також збільшили допомогу, але відстають від північних, пояснили в Кільському інституті. Наприклад, майже у 2,5 раза збільшилась підтримка Німеччини, удвічі — Британії (береться співвідношення до ВВП). На інфографіці — зменшення на 15% участі Італії та "нуль" Іспанії.

Військова допомога - підтримка України країнами пічночі та заходу Європи у 2024-25 роках Фото: Кільський інститут світової економіки

"Тим часом зниження підтримки з боку Іспанії та Італії є помітним кроком назад, що підкреслює важливість більш збалансованого розподілу тягаря по всій Європі. Ця обмежена участь значно послабила загальну реакцію Європи", — підсумовується у статті.

Військова допомога — деталі

На сторінці з трекером сумарної допомоги Україні (військової та економічної) можна побачити тренди у підтримці партнерів. Інфографіка показала, що на початку 2025 року від США надійшло 480 млн дол., а далі — нічого. Тим часом пік підтримки Вашингтона припав на жовтень-вересень 2024 року, коли надійшло 27 млрд дол.

Військова допомога - підтримка України у 2022-25 роках Фото: Кільський інститут світової економіки

Там же вказано, що попередня допомога Іспанії — це танки Leopard-2A4 на 62 млн дол. Крім того, є дані, що системи ППО, які захищаються небо над Україною, — це зброя на 4,2 млрд дол. від Німеччини та утричі менше від США (1,9 млрд дол.).

Зазначимо, у жовтні 2025 року відбувся візит президента України Володимира Зеленського в Іспанії. За підсумками візиту глава держави повідомив, що сподівається отримати засоби ППО, артилерію та антидронові системи.

Нагадуємо, 8 грудня стало відомо про попереднє затвердження оборонного бюджету США, у якому американці погодились виділити допомогу Україні у розмірі сотої частини відсотка.