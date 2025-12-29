Підсумки 2025: як Україна провоювала 365 днів без допомоги США, але з діпстрайками по РФ

2025 рік став першим роком повномасштабної війни, який Україна провоювала без допомоги найсильнішого партнера — Сполучених Штатів Америки. Вашингтон не виділяв регулярних пакетів військової допомоги. Попри негаразди на полі бою та відсутність підтримки США Збройні сили України втримують фронт і запускають діпстрайки по важливих об'єктах РФ. Діпстрайки змінили ситуацію, оскільки почала потерпати економіка та інфраструктура країни-агресора.

Українські виробники зброї створили три версії крилатої ракети "Нептун", який літає на 300-1000 км. Також допрацьовують ракету "Фламінго", яка понесе 1 тонну вибухівки на 3 тис. км, але спершу має "навчитись" обходити російську ППО. У новому році запрацює балістика, яка руйнуватиме російські об'єкти завдяки гігантській швидкості та пів тонни вибухівки. Фокус вирішив підсумувати, що втратила Україна у 2025 році, що набула і що може отримати у 2026.

Підсумки 2025 — рік без допомоги США та артснарядів

Протягом 2025 року Україна отримувала від США розвіддані, а у перші пів року — останні артилерійські снаряди та ракети, іншу зброю, яку виділив попередній президент Джо Байден. Вашингтон усунувся від керівництва Контактної групи "Рамштайн", один раз припинив надавати розвіддані, призупиняв поставки зброї від попередньої адміністрації. З середини 2025 року запрацювала програма PURL, відповідно до якої європейські партнери купували Україні зброю американських виробників, а вклад США — погодження та неспротив таким покупкам.

Протягом року по системі PURL партнери спромоглись замовити зброї на 5 млрд дол. План допомоги США на 2026 рік — 400 млн дол., при цьому згідно з даними Кільського інституту (Kiel Institute), військової допомоги від Вашингтона не було з лютого 2025 року.

Підсумки 2025 - дані про військову допомогу США та інших держав 2022-2025 роки Фото: Кільський інститут світової економіки

З лютого 2022 по січень 2025 року США надали допомогу на 65,9 млрд дол., відзвітувало Міноборони США в останні дні президентства Байдена. З 2025 року ЗСУ перестали отримувати партії артилерійських снарядів рідних типів та дальності (остання партія: ракети для Patriot, тисячі снарядів калібру 155 мм, 100 ракет AGM-114 Hellfire, десятки ракет Stinger та AIM, 250 високоточних GMLRS для HIMARS, інші види БК). Водночас український уряд повідомив про нарощування виробництва власних снарядів, а європейські партнери — про зростання продуктивності збройних заводів.

Підсумки 2025 - можливості ВПК України у 2024-2025 роках Фото: Фокус

Зброї, яку самостійно виготовила Україна або яка надійшла від партнерів (без участі США), не вистачило для наступу або для кардинальних змін на полі бою. Але фронт втримався, хоча й прогнувся.

Повітряна війна — ППО та авіація у 2025 році

Україна входила у 2025 рік у супроводі щонічних ударів ракет та дронів ЗС РФ. Якщо у січні 2025 ішлося про 2500 дронів та 100 ракет ЗС РФ, то у грудні засоби ППО мали впоратись з 5 тисячами БпЛА. При цьому у липні — пік у 6 тис. російських безпілотників.

Підсумки 2025 - яка кількість "Шахедів" та ракет РФ били по Україні Фото: Фокус

Особливості повітряних ударів ЗС РФ 2025 року: дрони рахувались тисячами на місяць, тоді як ракет було максимум 263 (жовтень 2025). Результативність ППО — збивали в середньому половину ракет та 80-90% безпілотників.

Підсумки 2025 - дані про "Шахеди", ракети РФ і про ППО України, 2025 рік Фото: Фокус

З жовтня Кремль посилив удари по енергетичній, нафтогазовій та транспортній інфраструктурі України: по важливих об'єктах влучили 104 ракети та майже тисяча "Шахедів". Після атаки РФ 23 грудня залишились без електропостання жителі Рівненської, Тернопільської, Хмельницької областей. 12 грудня — кількаденне знеструмлення Одеської області. Водночас були удари по мостах в Маяках та Затоці, по поїздах в Чернігівській області та вздовж кордону Білорусі.

Протягом року російські ракети та дрони збивав повний набір засобів ППО (два ЗРК Patriot надала Німеччина). Серед іншого, за цілями полювали винищувачі F-16: президент Зеленський повідомив, що 23 грудня пілоти збили 34 з 35 крилатих ракет. Крім того, влітку-восени 2025 року "Шахеди" почали збивати донами-перехоплювачами. Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що підрозділи ППО отримують по 950 таких пристроїв на добу.

Підсумки 2025 - пуск дро-перехоплювача

У 2025 році Україна не отримала від Пентагону зброю та військові техніку для захисту цивільних об'єктів від повітряних ударів РФ. Натомість небо закрили F-16, дрони-перехоплювачі, системи РЕБ та експериментальні сучасні технології.

Діпстрайки вглиб РФ

З другої половини 2025 року Україна почала систематично бити на нафтогазовій галузі РФ. Дрони ЗСУ несуть від 3,5 кг ("Лютий") до 100-120 кг (FP-1, FP-2) вибухівки, тоді як російські "Шахеди" — близько 100 кг.

Особливості діпстрайків 2025

До кінця року СОУ зрівнялись з ЗС РФ по масштабності нічних атак — за чисельністю БпЛА, які летять по цілях на ворожій території. Для ударів використовуються дрони FP-1 (59%), решта — Ан-196 "Лютий" та інші моделі БпЛА, розповіло командування. Переваги FP-1 — нижча вартість, більша дальність та більша бойова частина.

Підсумки 2025 - технічні характеритистики Ан-196 "Лютий" та FP-1 Фото: Фокус

Більшість ударів — в межах 300-600 км, але є випадки, коли діпстрайки України діставали на відстань 1500 км, показують дані Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm. Крім того, кількість ударів у 2025 році більші, ніж сумарні атаки 2023-24 рр. Командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді регулярно звітує про удари по НПЗ РФ. Наприклад, в грудні горіли заводи нафтогазової галузі РФ у Волгограді, Словʼянськ-на-Кубані, Саратові, Ярославль, Сизрань, Рязань та ін.

Підсумки 2025 - карта ударів по НПЗ та ВПК РФ у 2025 році, InformNapalm Фото: InformNapalm

У 2024 році нараховували на місяць від 17 до 20 далекобійних атак по РФ, а у листопаді 2025 — 43: зростання удвічі. Крім того, минулого року дрони били по трьох типах стратегічних об'єктів РФ — ВПК, військові бази, нафтогазова галузь, у 2025 році додались об'єкти енергетики, встановили в OSINT-каналі "Око Гора". Топ 3 регіонів, які атакуються найчастіше (окрім Бєлгорода та Курська) — Ростовська область, Краснодарський край, Волгоградська область, підрахували аналітики.

Підсумки 2025 - зміни цілей діпстайків України у 2024-2025 роках Фото: Око Гора/Telegram

Ще одна новація 2025 року — Україна почала діставати стратегічні об'єкти ЗС РФ не лише в Чорному, а й в Каспійському, Середземному морях, і навіть в Атлантичному океані. Зокрема, підводні дрони Sub Sea Baby СБУ підірвали підводний човен проєкту "Варшавянка" у Новоросійську, повітряні дрони вдарили по трьох нафтових платформах у Каспійському морі. В Атлантиці та Чорному морі стались інциденти з танкерами "тіньового флоту" ЗС РФ: відпрацювали безекіпажні катери та ударні БпЛА.

Діпстрайки стали відповіддю України на агресивні повітряні удари РФ, при чому ЗСУ впорались без допомоги США, але, ймовірно, все ж використовуючи розвіддані Пентагону.

Ракетна програма України

У січень 2025 року Україна входила з арсеналом БпЛА різних типів, з дронами-ракетами, але без крилатих ракет та балістики. При цьому США не надали далекобійна крилаті ракети Tomahawk, які важать пів тонни та летять на півтори тисячі кілометрів. Тим часом наявні діпстрайки — дрони, які можуть нести небагато вибухівки і тому завдають порівняно невеликої, хоча й дошкульної, шкоду російським об'єктам.

Щоб здолати дефіцит потужних засобів ураження, українці з перших місяців вторгнення почали розробку балістики. У 2025 році доробили ОТРК "Сапсан", який запускатиме 500-кілограмові ракети: вони врізатимуться на гіперзвуковій швидкості у ціль і повністю її руйнуватимуть. Перші бойові удари балістичного "Сапсану", крилатих "Нептунів" та "Фламінго" вже відбулись, заявив Зеленський. На початок 2026 українці отримали інструменти для ударів по РФ, які не залежатимуть від рішень партнерів і США.

Підсумки 2025 - які балістичні та крилаті ракети має ЗСУ, 2025-2026 роки Фото: Фокус

Лінія фронту у 2025 році та зміна тактики

На карті фронту станом на січень 2025 року росіяни просунулись у напрямку Покровська та були на відстані 10 км від південних околиць. У грудні 2025 у Покровську українці контролюють частину північних околиць, є погіршення у Гуляйполі, Мирнограді, Костянтинівці, Сіверську, в Сумську області. Як підрахували аналітики проєкту DeepState, з січня до листопада 2025 року ЗС РФ окупували сумарно близько 4200 кв. км території України — це 0,7% усієї прощі. При цьому росіяни втратили майже 30 тис. особового складу, десятки бронемашин різних типів та гармат, тисячі дронів. Це означає, що РФ втрачала 2 400 тис. росіян щомісяця або сім людей на кожен квадратний кілометр окупованої землі, але так і не отримала стратегічний прорив на фронті.

Підсумки 2025 - лінія фронту у січні, карта DeepState Фото: DeepState

Підсумки 2025 - лінія фронту у грудні, карта DeepState Фото: DeepState

Були й успіхи: вдалось "обрізати" прорив на Добропілля, коли ЗС РФ проникли в тил на глибину 30 км, повернули контроль над Куп'янськом. Президент Зеленський записав відео з Куп'янська, щоб показати брехню російського командування про начебто "взяття" міста.

Підсумки 2025 - відео Зеленського в Куп'янську

Реформа ЗСУ й тактика на полі бою

В умовах нестачі артилерії у ЗСУ, до кінця 2025 року ЗС РФ відшукали спосіб протидії українській тактиці застосування FPV. Нова тактика — інфільтрація малими штурмовими групами. Крім того, паралельно працюють оптоволоконні дрони підрозділу "Рубікон", які перерізають логістику Сил оборони. Водночас в грудні з'явились кадри лінії оборони шириною 150 м, яка складається з трьох протитанкових ровів з бетонними пірамідами та колючим дротом. Такі укріплення дають можливість ЗСУ тримати фронт в умовах нестачі особового складу. До всього, нові фортифікації можна обороняти БпЛА та іншою зброєю, яку самостійно може виготовляти Україна, без допомоги США.

Підсумки 2025 - відео з фортифікаціями України

Як Україна та Сили оборони завершують 2025 рік

Сили оборони України втримували наступ ЗС РФ протягом 2025 року, при цьому не маючи військової та фінансової допомоги США. Країна покладалась на власні ресурси та на допомогу інших партнерів, які, за можливості, надавали зброю та гроші. Тим часом український ВПК наростив виробництво дронів оперативно-тактичного (діють на фронті) та стратегічного рівня (б'ють вглиб РФ по НПЗ та ВПК). У 2026 році по цілях у РФ запрацює вітчизняна балістика та крилаті ракети. У 2025 році Україна вистояла без Вашингтона, змінивши характер війни.

Нагадуємо, президент Зеленський оголосив про напрацювання 20 пунктів мирного плану, який, ймовірно, може допомогти завершити чи призупинити вторгнення РФ.