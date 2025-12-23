Без світла до завтра: що відомо про наслідки атаки ЗС РФ на енергетику України

Унаслідок масованої атаки дронів і ракет ЗС РФ по Україні 23 грудня в регіонах серйозно пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Зранку майже повністю без електропостачання залишилися споживачі в Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях, а у Вінницькій, Чернігівській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях знеструмлення також спричинені обстрілами, повідомив на брифінгу виконувач обов'язків міністра енергетики України Артем Некрасов.

За його словами, ситуація в енергетиці залишається складною, а ворог із початку року здійснив уже дев'яту масовану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури.

По всій території України застосовано аварійні графіки вимкнення світла, а в деяких регіонах ремонт пошкоджень розпочнеться після того, як дасть змогу безпекова ситуація. Там, де це дають змогу обставини, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу, запевнив Некрасов.

Через обстріли атомні електростанції вимушено знизили потужності своєї генерації. Збільшення потужності АЕС до номінальних значень відбуватиметься поступово, щойно енергетики відновлять пошкоджені ЗС РФ мережі.

Щойно ситуація трохи стабілізується, аварійні відключення буде скасовано і почнуть знову діяти графіки погодинних відключень. За оновленнями Некрасов порекомендував стежити на сторінках регіональних обленерго.

Він підкреслив, що російський енергетичний терор не повинен пройти повз увагу світової громадськості, і назвав удари по енергетиці "грубим порушенням міжнародних вимог щодо ядерної безпеки".

Зі свого боку компанія ДТЕК повідомила про те, що після сьогоднішньої атаки постраждало обладнання теплоелектростанцій.

"Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 210 разів. У результаті 59 енергетиків станцій були поранені, 4 загинули", — йдеться в заяві.

Тим часом голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль написав, що через пошкодження енергетичного об'єкта приблизно 300 тисяч абонентів залишилися без світла. Крім цього, пошкоджено два житлових будинки, три господарські будівлі та три легкові автомобілі.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Об'єкти критичної інфраструктури переходять на альтернативні джерела. Коваль попередив про можливі перебої з водопостачанням у період підключення генераторів.

У Тернопільській області без електропостачання залишаються 280 тисяч абонентів. Об'єкти критичної інфраструктури підключені через генератори. Органи місцевого самоврядування вже попереджені про те, що в разі тривалого відключення їм потрібно бути готовими до відкриття пунктів незламності.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук також підтвердила атаку ЗС РФ на енергооб'єкт. Через аварійні відключення в місті зупинилися тролейбуси на маршрутах №2, №3, №4, №7, №8 і №10.

У місцевих пабліках пишуть, що в деяких будинках світла не буде до ранку завтрашнього дня.

За інформацією президента України Володимира Зеленського, під ударом ЗС РФ 23 грудня опинилися щонайменше 13 областей. Російські окупанти випустили по нашій країні понад 650 дронів і понад 30 ракет.

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Україну "Кинджалами" та "Іскандерами". Унаслідок обстрілу є поранені та загиблі, зокрема дитина 2021 року народження в Житомирській області.