Без света до завтра: что известно о последствиях атаки ВС РФ на энергетику Украины

В результате массированной атаки дронов и ракет ВС РФ по Украине 23 декабря в регионах серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Утром почти полностью без электроснабжения остались потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях, а в Винницкой, Черниговской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях обесточивания также вызваны обстрелами, сообщил на брифинге исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов.

По его словам, ситуация в энергетике остается сложной, а враг с начала года совершил уже девятую массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры.

По всей территории Украины применены аварийные графики отключения света, а в некоторых регионах ремонт повреждений начнется после того, как позволит ситуация с безопасностью. Там, где это позволяют обстоятельства, энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть поврежденное оборудование в работу, заверил Некрасов.

Из-за обстрелов атомные электростанции вынуждено снизили мощности своей генерации. Увеличение мощности АЭС до номинальных значений будет происходить постепенно, как только энергетики возобновят поврежденные ВС РФ сети.

Как только ситуация немного стабилизируется, аварийные отключения будут отменены и начнут снова действовать графики почасовых отключений. За обновлениями Некрасов порекомендовал следить на страницах региональных облэнерго.

Он подчеркнул, что российский энергетический террор не должен пройти мимо внимания мировой общественности, и назвал удары по энергетике "грубым нарушением международных требований касательно ядерной безопасности".

В свою очередь компания ДТЭК сообщила о том, что после сегодняшней атаки пострадало оборудование теплоэлектростанций.

"Это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 210 раз. В результате 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли", – говорится в заявлении.

Тем временем глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль написал, что из-за повреждения энергетического объекта около 300 тысяч абонентов остались без света. Кроме этого, повреждены два жилых дома, три хозяйственные здания и три легковых автомобиля.

Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения. Объекты критической инфраструктуры переходят на альтернативные источники. Коваль предупредил о возможных перебоях с водоснабжением в период подключения генераторов.

В Тернопольской области без электроснабжения остаются 280 тысяч абонентов. Объекты критической инфраструктуры подключены через генераторы. Органы местного самоуправления уже предупреждены о том, что в случае длительного отключения им нужно быть готовыми к открытию пунктов несокрушимости.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук также подтвердила атаку ВС РФ на энергообъект. Из-за аварийных отключений в городе остановились троллейбусы на маршрутах №2, №3, №4, №7, №8 и №10.

В местных пабликах пишут, что в некоторых домах света не будет до утра завтрашнего дня.

По информации президента Украины Владимира Зеленского, под ударом ВС РФ 23 декабря оказались минимум 13 областей. Российские оккупанты выпустили по нашей стране более 650 дронов и свыше 30 ракет.

Ранее сообщалось, что Россия атаковала Украину "Кинжалами" и "Искандерами". В результате обстрела есть раненые и погибшие, в том числе ребенок 2021 года рождения в Житомирской области.