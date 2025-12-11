"Лютий" проти FP-1: які "плюси" та "мінуси" двох діпстрайків ЗСУ, — аналітики (фото)

Збройні сили України використовують дві основних моделі далекобійних дронів з бойовою частиною понад 30 кг — це Ан-126 "Лютий" від підприємства "Антонов" та FP-1 від Fire Point, повідомили у Генеральному штабі. Водночас FP-1 став основним БпЛА, яким б'ють по цілях на території РФ у листопаді 2025 року. Аналітики порівняли два далекобійні безпілотники ЗСУ і пояснили, чому низька ціна та масовість розв'язує військові проблеми.

На підприємстві Fire Point протягом доби виготовляється 200 дронів FP-1, розповіли на порталі Defense Expess. В цілому у технологічному процесі задіяно 3500 працівників, з них 300 — це конструктори, які намагаються вдосконалити наявний виріб. З'ясувалось, що виробництво настільки масове, що цілком допустимо під час випробувань розбити кілька екземплярів у день. Аналітики DE пояснили, чому FP-1 став найпоширенішим діпстрайком ЗСУ, і це підтверджується заявами Генштабу.

У статті посилались на дані українського командування за листопад 2025 року. З'ясувалось, що дрони FP-1 отримують 59% бойових завдань і влучають у ціль у 54% [підсумки серпня-вересня — 54% уражень FP-1 та FP-2, а влучань — 48%].

Дрони ЗСУ — особливості використання FP-1 та FP-2 Фото: Суспільне

На порталі найперше пояснили, що "Укроборонпром" презентував "Лютий" як багатоцільову платформу, яка може бути і ударним, і розвідувальним дроном. Цьому функціоналу відповідає матеріал та спосіб виготовлення, час експлуатації та інше. Відповідно, зросла ціна, яка виявилась утричі вищою, ніж у FP-1 за майже тотожних характеристик.

Дрони ЗСУ — порівняння характеристики Ан-126 "Лютий" та FP-1 Фото: Фокус

Журналісти Defense Express побували на заводі Fire Point і побачили, як виготовляють дешеві та масові далекобійні дрони. З'ясувалось, що на етапі розроблення була мета створити безпілотник, для якого не потрібне унікальне обладнання, дорогі матеріали, висококваліфіковані робітники. Усе складне і дороге відкидали, залишаючи лише необхідне для виконання функцій.

В підсумку фюзеляж FP1-1 (і також FP-2 на 200 км та 105 кг вибухівки) роблять шляхом вакуумної формовки пластику, відсік для приладів — порізана фанера, двигун від мопеда, пластиковий бензобак, балки з карбону як "скелет", до якого кріпляться крила та хвіст, все з'єднується стяжками, хомутами та гумовими стрічками. В підсумку вийшли на надшвидку технологію — три доби на виріб, на добу — 200 виробів, ідеться у статті.

"Такий підхід означає те, що виробництво FP-1 може бути рознесеним, багаторазово резервованим та відносно легко масштабуватися", — розповіли представники заводу журналістам.

Дрони ЗСУ — деталі використання "Лютого" та FP-1/FP-2

Зазначимо, 2 лютого медіа писали про удар безпілотника про танкеру Midvolga-2 "тіньового флоту" РФ, який перевозив російську нафту. У мережі опублікували уламки дрона: аналітики пояснили, що це міг бути дрон Ан-126 "Лютий" ЗСУ, який дістався майже до берегів Туреччини (за 400 км).

Тим часом у жовтні у мережі з'явились кадри безпілотника FP-2, до якого прилаштували 100-кілограмову бомбу та відправили у тил ЗС РФ на окуповані частини не вказаної української області. На порталі "Мілітарний" зауважили, що може йтися про авіабомбу ОФАБ-100-110-ТУ, з якої зняли хвостову частину.

Нагадуємо, 9 грудня агентство BBC розповіло, як створюється українська балістична ракета FP-7/FP-9, яка летітиме на відстань до 800 км.