Потужніший за "Герані": ударний дрон FP-2 ЗСУ оснастили авіабомбою на 100 кг (фото)

Український тактичний ударний безпілотник FP-2, що застосовується для ударів по російському тилу на дистанції до 200 км, отримав нову бойову частину. Дрон оснастили адаптованою авіабомбою ОФАБ-100-110-ТУ вагою близько 100 кг.

Фотографії виявлених росіянами фрагментів бойової частини опубліковано в Telegram-каналі "Мощный Информатор". Судячи зі знімків, з авіабомби видалили хвостову частину — конструктивно в цієї моделі вона знімна, що дає змогу зменшити вагу і габарити під час встановлення на безпілотник.

Бомба ОФАБ-100-110-ТУ без хвостовика Фото: Соцсети

У коментарі до фото йдеться про те, що може йтися про чехословацьку авіабомбу, яку в СРСР застосовували на навчально-тренувальних літаках L-39, до того ж маркування на корпусі боєприпасу нанесені російською мовою.

З цього приводу аналітики "Мілітарного" зазначили, що зазвичай повна вага такої ОФАБ становить близько 121 кг, однак у варіанті для FP-2 маса знизилася за рахунок знятої хвостової частини. Маркування "ОФАБ" вказує на осколково-фугасну конструкцію бойової частини, де застосовується вибухова речовина ТГ-50 — це суміш тротилу і гексогену в пропорції 50 на 50. Вага БЧ сягає приблизно 44 кг у стандартній конфігурації.

"Таким чином, дрони FP-2 отримали навіть більшу бойову частину, ніж російські "Герань-2" з 90-кілограмовими бойовими частинами. Однак російські дрони мають набагато складніші, з технічної точки зору, комбіновані бойові частини", — підкреслюють фахівці.

Установка бомби ОФАБ-100-110-ТУ Фото: Соцсети

FP-2: можливості дрона

Компанія Fire Point вперше публічно представила FP-2 у сегменті middle strike у вересні 2025 року. Дрон успадкував загальну архітектуру дальнього FP-1, але з іншим поєднанням параметрів — дальність польоту апарата скоротили з приблизно 1 400 км (FP-1) до 200 км на користь збільшеної бойової частини (у низці повідомлень заявляється 105-120 кг).

Безпілотник доступний у двох варіантах: з автономним наведенням для ударів по статичних цілях і з опцією ручного управління по радіоканалу для ураження рухомих цілей.

Основні характеристики дрона FP-2

дальність — 200 км;

вага вибухівки — близько 105 кг;

можливі цілі — наземні або рухомі об'єкти;

наведення — автономне для статичних цілей, ручне управління оператором для рухомих цілей (за радіозв'язком);

режим роботи — цілодобово;

пуск — стаціонарна платформа або мобільна пускова установка на базі вантажівки.

FP-2 ЗСУ — приклад використання дрона middle strike

З моменту презентації безпілотник неодноразово виконував бойові завдання, зокрема, під час ударів по цілях в окупованому Криму та Луганську, а також по дислокації елітного підрозділу ЗС РФ "Рубікон". Наприклад, застосування FP-2 Силами спеціальних операцій було зафіксовано 18 вересня 2025 року під час масованого удару по 810-й бригаді морської піхоти РФ у Курській області. Тоді було уражено базу зберігання матеріальних засобів і склади з боєприпасами.

Раніше Фокус писав про попередню розробку Fire Point — дрон ЗСУ FP-1 з дальністю 1600 км і бойовою частиною 120 кг. За словами представника Міністерства оборони Анни Гвоздяр, апарати виготовляють у великій кількості і працюють на фронті.