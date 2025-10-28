Мощнее "Герани": ударный дрон FP-2 ВСУ оснастили авиабомбой на 100 кг (фото)

Украинский тактический ударный беспилотник FP-2, применяемый для ударов по российскому тылу на дистанции до 200 км, получил новую боевую часть. Дрон оснастили адаптированной авиабомбой ОФАБ-100-110-ТУ весом около 100 кг.

Фотографии обнаруженных россиянами фрагментов боевой части опубликованы в Telegram-канале "Мощный Информатор". Судя по снимкам, с авиабомбы была удалена хвостовая часть — конструктивно у этой модели она съемная, что позволяет снизить вес и габариты при установке на беспилотник.

Бомба ОФАБ-100-110-ТУ бех хвостовика Фото: Соцсети

В комментарии к фото говорится, что речь может идти о чехословацкой авиабомбе, которая в СССР применялась на учебно-тренировочных самолетах L-39, причем маркировки на корпусе боеприпаса нанесены на русском языке.

По этому поводу аналитики "Милитарного" отметили, что обычно полный вес такой ОФАБ составляет около 121 кг, однако в варианте для FP-2 масса снизилась за счет снятой хвостовой части. Маркировка "ОФАБ" указывает на осколочно-фугасную конструкцию боевой части, где применяется взрывчатое вещество ТГ-50 — это смесь тротила и гексогена в пропорции 50 на 50. Вес БЧ достигает примерно 44 кг в стандартной конфигурации.

"Таким образом, дроны FP-2 получили даже большую боевую часть, чем российские "Герань-2" с 90-килограммовыми боевыми частями. Однако российские дроны имеют гораздо более сложные, с технической точки зрения, комбинированные боевые части", — подчеркивают специалисты.

Установка бомбы ОФАБ-100-110-ТУ Фото: Соцсети

FP-2: возможности дрона

Компания Fire Point впервые публично представил FP-2 в сегменте middle strike в сентябре 2025 года. Дрон унаследовал общую архитектуру дальнего FP-1, но с иным сочетанием параметров — дальность полета аппарата была сокращена с примерно 1 400 км (FP-1) до 200 км в пользу увеличенной боевой части (в ряде сообщений заявляется 105–120 кг).

Беспилотник доступен в двух вариантах: с автономной наводкой для ударов по статическим целям и с опцией ручного управления по радиоканалу для поражения подвижных целей.

Основные характеристики дрона FP-2

дальность — 200 км;

вес взрывчатки — около 105 кг;

возможные цели — наземные или подвижные объекты;

наведение — автономное для статических целей, ручное управление оператором для движущихся целей (по радиосвязи);

режим работы — круглосуточно;

пуск — стационарная платформа или мобильная пусковая установка на базе грузовика.

FP-2 ВСУ - пример использований дрона middle strike

С момента презентации беспилотник неоднократно выполнял боевые задачи, в том числе, в ходе ударов по целям в оккупированном Крыму и Луганске, а также по дислокации элитного подразделения ВС РФ "Рубикон". Например, применение FP-2 Силами специальных операций было зафиксировано 18 сентября 2025 во время массированного удара по 810- бригаде морской пехоты РФ в Курской области. Тогда были поражены база хранения материальных средств и склады с боеприпасами.

Ранее Фокус писал о предыдущей разработке Fire Point — дроне ВСУ FP-1 с дальностью 1600 км и боевой частью 120 кг. По словам представителя Министерства обороны Анны Гвоздяр, аппараты изготавливаются в большом количестве и работают на фронте.