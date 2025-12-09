Балістика після "Фламінго": як створюється українська ракета з швидкістю 3000 м/с, — BBC

Створення балістичної ракети почалось після того, як з'явились можливості виготовляти потужні твердопаливні двигуни, пояснив власник Fire Point. Крім того, створили власний елемент навігації, який замінить західне устаткування і зробить українську ракетну програму більш незалежною.

Українське збройне підприємство, яке випускає далекобійні дрони, крилату ракету "Фламінго" і працює над балістикою, заснувала людина, яка доти працювала в ІТ або торгувала землею, ідеться у статті агентства "BBC-Україна". Медіа опублікувало інтерв'ю з представниками компанії Fire Point — головним конструктором Денисим Штілєрманом і технічною директоркою Іриною Терех. Вони пояснили, що конструктори працюють над тим, щоб замінити західні компоненти вітчизняними.

Співрозмовники медіа відповіли на питання, чи справді компанія почала працювати над українською балістикою, схожою на установки "Точка-У" та "Сапсан". З'ясувалось, що перед тим, як почати роботу, спершу створили власні твердопаливні двигуни, а далі взялись до інших компонентів. Частина елементів — західні технології, але намагаються замінити на власні розробки.

Відео дня

Про які елементи балістичних ракет Fire Point ішлося:

твердопаливні двигуни — компанія запевнила, що може їх виготовляти самостійно;

безлюфтові сервоприводи — працівники створили високоточні елементи керування кермом та крилами;

польотний контролер — також власна розробка;

навігаційний приймач — пристрій пройшов випробування на швидкості 3000 м/с і висоті до 120 км. Як заявив власник, система працюватиме і на більших висотах;

інерційна система навігації — поки що купується у західного виробника, але працюють над своєю.

Під час розмови не повідомили, коли ж ЗСУ отримають балістичні ракети. Єдине, що сказали спікери, — про новий завод з виготовлення систем навігації (окрім заводу ракетного палива, про який домовились раніше).

"З наступного року ми перейдемо повністю на свою інерційну систему, тому що ми будуємо свій власний завод у Європі для виробництва цих навігаційних систем", — ідеться в інтерв'ю.

Крім того, з'ясувались певні деталі щодо ракети FP-5 "Фламінго". Зі слів Штілєрмана, ракету справді створили на основі радянської розробки — безпілотника Ан-141 "Стриж". Відповідну ідею озвучив Олександр Кривоконь, але Ан-141 був надто складним, тому його максимально спростили й встановили новий двигун.

"[Ракета Фламінго] літає, запускається за допомогою прискорювача твердопаливного. Раніше це були прискорювачі від "Стрижа", зараз це прискорювачі нашого виробництва", — написало BBC.

Балістичні ракети України — деталі

Зазначимо, восени 2025 року компанія Fire Point показала, як виглядатимуть та які матимуть балістичні ракети FP-7 та FP-9. З'ясувалось, що вони зовні схожі на зенітні ракети 48Н6 від комплексу ППО С-400. Крім того, вказувались можливі характеристики: швидкість 1500-2000 м/с, дальність 200-855 км, максимальне корисне навантаження 150-800 кг (відповідно).

Нагадуємо, у листопада народний депутат розповів, на якій стадії впровадження перебуває балістична ракета "Сапсан" українського виробництва, та уточнив, чи були випробування на території РФ. Тим часом на порталі Defense Express повідомили, що бойові дії все ближче до підприємства з виробництва ракетного палива.