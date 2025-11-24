FP-7 та FP-9 є клонами зенітних ракет С-400: чому вони майже однакові та які відмінності (фото)

Українські балістичні ракети FP-7 та FP-9 за обрисами схожі на зенітні ракети 48Н6 для російського комплексу С-400, зауважили аналітики. З'ясувалось, що виробник зробив це навмисно: клонував засіб ураження, щоб скороти час на розробку.

Компанія-виробник Fire Point кодифікує балістичну ракету FP-7 до кінця 2025 року, а ракету FP-9 — протягом 2026 року, а кодифікація означає, що обидва засоби ураження надійдуть у ЗСУ, ідеться у статті на порталі Defense Express. Такі темпи розробки стали можливі завдяки запозиченню форми та принципів роботи зенітних ракет для установок ППО С-400, створених за часів СРСР і які зараз перебувають на озброєнні російської армії.

Під час закритої презентації ракет компанія Fire Point показала, як виглядатиме балістика FP-7 на 200 км та FP-9 на 855 км. Аналітики DE помітили, що обриси ракети схожі на 48Н6 від С-400. Зауважується, що українські вироби відрізнятимуться від російських аналогів за розмірами. В буклетах виробника вказана бойова частина, дальність та швидкість, а під час зустрічі з журналістами наголосили, що українці створили "ракету-клон" — копію російсько-радянської зброї.

Ракети FP-7 та FP-9 - технічні характестики виробу Fire Point Фото: Defense Express

На порталі опублікували інформацію про виріб, з яким порівнюють FP-7/FP-9, — про зенітні ракети для С-300/С-400. Росіяни повідомили, що ракета 40Н6 має довжину 7,8 м, діаметр 1 м, вагу 2 600 кг, і при цьому уражає цілі на відстані 5-15 км, на висоті 30 км, досягаючи швидкості 1190 м/с. Щодо українських ракет, то говорять про схожість з модифікацією 48Н6 (або 48Н6Е як експортний варіант). Аналогічні характеристики 48Н6 — довжина 7,5 м, вага 1900 кг, можлива швидкість 1900-2100 м/с. Крім того, є три варіанти з різницею ваги бойової частини і дальності: вага 145-150-180 кг і дальність 150-200-250 км.

Ракети FP-7 та FP-9 - як виглядає ракета для С-400, на яку схожі українські вироби Фото: Defense Express

Компанія-виробник повідомила, чим українська балістика відрізнятиметься від снарядів для С-400. Головна зміна, про яку розповіли публічно, — це композитний матеріал корпусу, який робить ракети менш помітними для засобів ППО. Тим часом аналітики DE уточнили інші відмінності та переваги нової української зброї:

використання існуючих рішень скоротило час на розробку;

можливо, скопіювали аеродинаміку ракети та принципи керування;

FP-7 повинна мати іншу систему управління польотом та націлювання.

Ракети FP-7 та FP-9 — деталі

Перші зображення ракет FP-7 та FP-9 з'явились у мережі у вересні 2025 року. Компанія Fire Point показала інфографіку під час міжнародної виставки озброєння MSPO, яку проводили у Польщі. У презентацію увійшов слайд з технічними характеристиками, але жодного макета досі не було. Можливості нових українських ракет, які, ймовірно, полетять у 2025-2026 рр.:

FP-7 — дальність 200 км, швидкість 1500 м/с, точність 14 м, бойове навантаження 150 кг вибухівки, пуск з наземної платформи;

FP-9 — дальність 855 км, швидкість 2200 м/с, висота 70 км, точність 20 м, бойова частина 800 кг.

Зазначимо, 24 листопада Фокус писав про крилату ракету FP-5, яку виготовляє Fire Point. З'ясувалось, що у лютому 2025 року вона з'явилась на стенді арабсько-британської компанії. Причина такого рішення — щоб ввести в оману спецслужби РФ та вільно скупити старі радянські авіаційні двигуни, які потрібні для цих засобів ураження.

