FP-7 и FP-9 являются клонами зенитных ракет С-400: почему они почти одинаковые и какие отличия (фото)

Украинские баллистические ракеты FP-7 и FP-9 по очертаниям похожи на зенитные ракеты 48Н6 для российского комплекса С-400, отметили аналитики. Выяснилось, что производитель сделал это намеренно: клонировал средство поражения, чтобы сократить время на разработку.

Компания-производитель Fire Point кодифицирует баллистическую ракету FP-7 до конца 2025 года, а ракету FP-9 — в течение 2026 года, а кодификация означает, что оба средства поражения поступят в ВСУ, говорится в статье на портале Defense Express. Такие темпы разработки стали возможны благодаря заимствованию формы и принципов работы зенитных ракет для установок ПВО С-400, созданных во времена СССР и находящихся сейчас на вооружении российской армии.

Во время закрытой презентации ракет компания Fire Point показала, как будет выглядеть баллистика FP-7 на 200 км и FP-9 на 855 км. Аналитики DE заметили, что очертания ракеты похожи на 48Н6 от С-400. Отмечается, что украинские изделия будут отличаться от российских аналогов по размерам. В буклетах производителя указана боевая часть, дальность и скорость, а во время встречи с журналистами отметили, что украинцы создали "ракету-клон" — копию российско-советского оружия.

Ракеты FP-7 и FP-9 — технические характестики изделия Fire Point Фото: Defense Express

На портале опубликовали информацию об изделии, с которым сравнивают FP-7/FP-9, — о зенитных ракетах для С-300/С-400. Россияне сообщили, что ракета 40Н6 имеет длину 7,8 м, диаметр 1 м, вес 2 600 кг, и при этом поражает цели на расстоянии 5-15 км, на высоте 30 км, достигая скорости 1190 м/с. Относительно украинских ракет, то говорят о сходстве с модификацией 48Н6 (или 48Н6Е как экспортный вариант). Аналогичные характеристики 48Н6 — длина 7,5 м, вес 1900 кг, возможная скорость 1900-2100 м/с. Кроме того, есть три варианта с разницей веса боевой части и дальности: вес 145-150-180 кг и дальность 150-200-250 км.

Ракеты FP-7 и FP-9 — как выглядит ракета для С-400, на которую похожи украинские изделия Фото: Defense Express

Компания-производитель сообщила, чем украинская баллистика будет отличаться от снарядов для С-400. Главное изменение, о котором рассказали публично, — это композитный материал корпуса, делающий ракеты менее заметными для средств ПВО. Тем временем аналитики DE уточнили другие отличия и преимущества нового украинского оружия:

использование существующих решений сократило время на разработку;

возможно, скопировали аэродинамику ракеты и принципы управления;

FP-7 должна иметь другую систему управления полетом и нацеливания.

Ракеты FP-7 и FP-9 — детали

Первые изображения ракет FP-7 и FP-9 появились в сети в сентябре 2025 года. Компания Fire Point показала инфографику во время международной выставки вооружения MSPO, которую проводили в Польше. В презентацию вошел слайд с техническими характеристиками, но ни одного макета до сих пор не было. Возможности новых украинских ракет, которые, вероятно, полетят в 2025-2026 гг:

FP-7 — дальность 200 км, скорость 1500 м/с, точность 14 м, боевая нагрузка 150 кг взрывчатки, пуск с наземной платформы;

FP-9 — дальность 855 км, скорость 2200 м/с, высота 70 км, точность 20 м, боевая часть 800 кг.

Отметим, 24 ноября Фокус писал о крылатой ракете FP-5, которую производит Fire Point. Выяснилось, что в феврале 2025 года она появилась на стенде арабско-британской компании. Причина такого решения — чтобы ввести в заблуждение спецслужбы РФ и свободно скупить старые советские авиационные двигатели, которые нужны для этих средств поражения.

Напоминаем, в ноябре украинский Генштаб сообщил, когда состоялись первые боевые испытания крылатых ракет FP-5 "Фламинго".