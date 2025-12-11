"Лютый" против FP-1: какие "плюсы" и "минусы" двух дипстрайков ВСУ, — аналитики (фото)

Вооруженные силы Украины используют две основные модели дальнобойных дронов с боевой частью более 30 кг — это Ан-126 "Лютый" от предприятия "Антонов" и FP-1 от Fire Point, сообщили в Генеральном штабе. При этом FP-1 стал основным БпЛА, которым бьют по целям на территории РФ в ноябре 2025 года. Аналитики сравнили два дальнобойных беспилотника ВСУ и объяснили, почему низкая цена и массовость решает военные проблемы.

На предприятии Fire Point в течение суток изготавливается 200 дронов FP-1, рассказали на портале Defense Expess. В целом в технологическом процессе задействовано 3500 работников, из них 300 — это конструкторы, которые пытаются усовершенствовать существующее изделие. Выяснилось, что производство настолько массовое, что вполне допустимо во время испытаний разбить несколько экземпляров в день. Аналитики DE объяснили, почему FP-1 стал самым распространенным дипстрайком ВСУ, и это подтверждается заявлениями Генштаба.

В статье ссылались на данные украинского командования за ноябрь 2025 года. Выяснилось, что дроны FP-1 получают 59% боевых задач и попадают в цель в 54% [итоги августа-сентября — 54% поражений FP-1 и FP-2, а попаданий — 48%].

Дроны ВСУ — особенности использования FP-1 и FP-2 Фото: Суспільне

На портале прежде всего объяснили, что "Укроборонпром" представил "Лютый" как многоцелевую платформу, которая может быть и ударным, и разведывательным дроном. Этому функционалу соответствует материал и способ изготовления, время эксплуатации и прочее. Соответственно, выросла цена, которая оказалась втрое выше, чем у FP-1 при почти тождественных характеристиках.

Дроны ВСУ — сравнение характеристики Ан-126 "Лютый" и FP-1 Фото: Фокус

Журналисты Defense Express побывали на заводе Fire Point и увидели, как изготавливают дешевые и массовые дальнобойные дроны. Оказалось, что на этапе разработки была цель создать беспилотник, для которого не требуется уникальное оборудование, дорогие материалы, высококвалифицированные рабочие. Все сложное и дорогое отбрасывали, оставляя только необходимое для выполнения функций.

В итоге фюзеляж FP1-1 (и также FP-2 на 200 км и 105 кг взрывчатки) делают путем вакуумной формовки пластика, отсек для приборов — порезанная фанера, двигатель от мопеда, пластиковый бензобак, балки из карбона как "скелет", к которому крепятся крылья и хвост, все соединяется стяжками, хомутами и резиновыми лентами. В итоге вышли на сверхбыструю технологию — трое суток на изделие, в сутки — 200 изделий, говорится в статье.

"Такой подход означает то, что производство FP-1 может быть разнесенным, многократно резервированным и относительно легко масштабироваться", — рассказали представители завода журналистам.

Дроны ВСУ — детали использования "Лютого" и FP-1/FP-2

Отметим, 2 февраля медиа писали об ударе беспилотника о танкеру Midvolga-2 "теневого флота" РФ, который перевозил российскую нефть. В сети опубликовали обломки дрона: аналитики объяснили, что это мог быть дрон Ан-126 "Лютый" ВСУ, который добрался почти до берегов Турции (за 400 км).

Между тем в октябре в сети появились кадры беспилотника FP-2, к которому пристроили 100-килограммовую бомбу и отправили в тыл ВС РФ на оккупированные части не указанной украинской области. На портале "Милитарный" отметили, что может идти речь об авиабомбе ОФАБ-100-110-ТУ, с которой сняли хвостовую часть.

Напоминаем, 9 декабря агентство BBC рассказало, как создается украинская баллистическая ракета FP-7/FP-9, которая будет лететь на расстояние до 800 км.