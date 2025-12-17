Супутникові фото показали реальний стан субмарини РФ після удару дронів СБУ: без гвинта та керма

Супутник зробив нові фото бухти у Новоросійську, яка потрапила під удар дронів Сил безпеки України. Фото показали, які реальні пошкодження отримав підводний човен проєкту "Варшавянка" Російської Федерації внаслідок влучання Sub Sea Baby. Аналітики пояснили, чому підводний човен, який називають "чорна діра", втратив боєздатність і не може пливти самостійно.

Про результативність атаки на субмарину проєкту "Варшавянка" та ступінь руйнування свідчать інша поки ціла субмарина, яка стоїть поруч, написали у Telegram-каналі сил опору "Крымский ветер". У Військовій бухті Новоросійська до атаки дронів Sub Sea Baby СБУ стояли три підводних човни, а тепер залишилось дві, одна з яких справді втратила бойові можливості, як і здатність пливти.

Зранку 17 грудня у каналі опублікували супутникове фото у гарній якості з панорамою Військової бухти у Новоросійську. Висновки про стан однієї з трьох "Варшавянок" зробили на підставі інформації від власних джерел, фото з супутника та OSINT-розвідки.

Перше зображення — загальна панорама Військової бухти. У кадр потрапило орієнтовно 10 військових кораблів ЗС РФ, з них два — субмарини (темні видовжені плями біля горизонтальної частини L- подібного пірса). Раніше тут дислокувалось три субмарини, а після атаки 15 грудня одну відвели, другу перевели на інший бік пірса, а третя, яка й потрапила під удар дронів, залишилась на місці. У дописі підсумували, що це говорить "безумовні пошкодження" човна.

Удар по підводному човну РФ - супутникове фото бухти Новоросійська Фото: Крымский ветер

Друге зображення — збільшений фрагмент фотографії пірса з субмаринами. Бачимо, що та, яка залишилась всередині бухти, візуально темніша за іншу, а частина корпусу не видно через, ймовірно, занурення під воду (ліва частина корпусу).

Удар по підводному човну РФ - дві субмарини у бухті Новоросійська Фото: Крымский ветер

Третє зображення — ті ж самі субмарини, але виділено, на яку саме частину корпусу слід звернути увагу.

Удар по підводному човну РФ - точки пошкодження субмарини у бухті Новоросійська Фото: Крымский ветер

У дописі пояснили, що означає різниця між виглядом двох субмарин. По-перше, пошкоджений човен занурений у воду вище ватерлінії, а корма перебуває у воді. Таким чином зробили висновок, що є пошкодження гвинта, керма, гребного валу. Також є затоплення хвостових відсіків. Джерела сил опору повідомили, що російське командування розв'язує задачу транспортування субмарини у док [своїм ходом дістатись, ймовірно, не зможе — ред.]. Крім того, якщо справді пошкоджено гребний вал, то це вимагає серйозного ремонту на судноремонтному заводі, оскільки його потрібно демонтувати, розібравши кормовий відсік.

"Наші фахівці вважають, що підводний човен виведений з ладу надовго, якщо не назавжди", — підсумовується у дописі.

Удар по підводному човну РФ — що кажуть аналітики

На нові супутникові фото підводного човна РФ проєкту "Варшавянка" відреагував військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. На сторінці Facebook оглядач зауважив, що пошкоджена субмарина занурена все ж нижче ватерлінії ["Крымский ветер" вказав, що вище — ред.]. Занурення корми говорить про пошкодження кормового керма та вертикальних стабілізаторів. Крім того, є, ймовірно, наскрізний отвір у корпусі й тому затопило, орієнтовно, шостий відсік у хвості. Про серйозність пошкоджень говорить також те, що човен залишили біля пірса, а не відвели на нове місце: таким чином заяви РФ про відсутність наслідків — це "брехня".

На думку Коваленка, для ремонту субмарину можуть відвести в сухий док. Найближчий — у Севастополі, але тоді є загроза для удару з повітря. Росіяни можуть спробувати перетягнути човен на судноремонтний завод "Звездочка" у Сєвєродвінськ по внутрішніх водах, пояснив він.

Оглядач Кирило Данильченко уточнив деталі вибуху у Новоросійську під час влучання дронів СБУ. Найперше, він звернув увагу на 12-15-метровий стовп води та піску, який здійнявся після влучання, й на вирваний шматок бетонного пірса. За його оцінками, український морський безпілотник міг нести "300–400 кг у тротиловому еквіваленті", а вибухова речовина — гексоген з алюмінієм. Для порівняння наводяться дані про протикорабельну ракету "Гарпун" з бойовою частиною 221 кг та про глибинні бомби на 100 кг, які пробивають корпус на 10 м і пошкоджують на 20 м.

"У нестисливому середовищі (воді) на такій відстані (близько 20–25 метрів) — це жахливі руйнування", — уточнив Данильченко, говорячи про удар по ватерлінії, по 5 та 6 відсіках та про пошкодження "валу, сальників дейдвуда, акумуляторів, керма, рульового посту, електродвигуна та його амортизаторів".

Як дрони СБУ атакували "Варшавянку" у Новоросійську

Зазначимо, Фокус писав про удар дронів СБУ по порту Новоросійська, у якому перебуває Чорноморський флот РФ після втечі з Севастополя. На відео з місця подій показали вибух в бухті, у якій перебувало три підводних човни проєкту "Варшавянка". Командування повідомило про ураження однієї субмарини вартістю 400-500 млн дол.

Нагадуємо, аналітики пояснили, які характеристики мають підводні дрони Sub Sea Baby, які СБУ використала для удару по субмаринах РФ у Новоросійську, за 700 км від України.