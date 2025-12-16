Удар по субмарині РФ в Новоросійську: що відомо про підводні дрони Sub Sea Baby СБУ

У відкритих джерелах є мало інформації про український підводний дрон Sub Sea Baby, який вдарив по базі флоту Російської Федерації у Новоросійську, пояснили на профільному порталі. Про його технічні характеристики зробили висновки на основі даних про надводні версії Sea Baby та про особливості спецоперації Служби безпеки України.

Сімейство морських безпілотників Sea Baby показали "вражаючу" ефективність під час атак на російські військові об'єкти по всьому Чорному морю, ідеться у статті на порталі Defense Info. На думку аналітиків, відбулась "підводна еволюція", і таким чином Україна отримала новий пристрій для ударів по цілях ЗС РФ. Завдяки винаходу вдалось, ймовірно, пошкодити корму неподалік від гвинта та пристроїв керування: субмарина може триматись на воді, але не придатна для військового використання. Фокус зібрав інформацію про удар по Новоросійську та про можливості наявних підводних дронів Сил оборони України.

Які характеристики підводного дрона Sub Sea Baby виділили аналітики Defense Info.

Пристрій здатен проникати через системи загородження РФ — йому не завадили багатошарова система оборони, у тому силі — сітки, бони, патрульні кораблі та датчики. Дрон здатен вдарити в обрану точку на цілі. Про це свідчить те, що вибух стався не просто поблизу корпусу, а саме біля корми, неподалік від зовнішніх механізмів. Якщо розглядати пристрій як еволюцію Sea Baby, то він міг би нести більше корисне навантаження. Зокрема, у 2022 році ішлося про 100 кг вантажу, у 2025 — 850 кг: це і вибухівка, і системи зв'язку (основна та резервна) тощо. Крім того, якщо спершу це був просто дрон-камікадзе, то у 2025 його озброїли для різних місій — отримав ракетну установку, лазерні системи наведення, термобаричну зброю.

"Підводний човен Sea Baby є логічним продовженням цієї технології під поверхнею, додаючи нового виміру асиметричній військово-морській кампанії України", — підсумовується у статті.

Удар по підводному човну РФ — що відомо про Sea Baby

Sea Baby — морський дрон, який з'явився у 2022 році, а перше відоме використання — 17 липня 2023 року, коли відбувся удар по опорах Кримського мосту. З того часу безпілотник атакував інші російські цілі: корабель "Самум", "Павло Державін", "Володимир Козицький", патрульні катери, вертольоти Ка-29 та Мі-8. Морський дрон виглядає як безекіпажний катер, обладнаний системою GPS-навігації, а також інерційною системою, крім того, згадували про систему ШІ для розпізнавання "свій-чужий" та можливість випускати ударні та розвідувальні БпЛА. СБУ поки не показувало модель Sub Sea Baby: класичний БЕК не схожий на підводний апарат, який мав би бути герметичним та особливої форми.

Удар по підводному човну РФ - як виглядає класичний Sea Baby СБУ Фото: СБУ

Підводні дрони України — що відомо

Зазначимо, Фокус писав про інші підводні дрони України, які могли вдарити по підводній цілі. Наприклад, у серпні 2023 року компанія AMMO повідомила про створення підводного безпілотника "Марічка": має довжину 6 м та може проплисти 1 000 км. Крім того, восени 2025 року у Львові на збройній виставці показали "Толоку". На відео з місця подій фігурував 12-метровий апарат Toloka-1000, який може проплисти 1 200 км і доставити вантаж 500 кг.

Удар по підводному човну РФ - як виглядає морський дрон Toloka-1000 Фото: Скриншот

Удар по Новоросійську

Вдень 15 грудня СБУ повідомило про удар по підводному човну ЗС РФ у Новоросійську. Українські спецслужби зламали камеру у російському порту та показали вибух. У бухті глибиною, орієнтовно, близько 12 м та розмірами 100 на 200 м, не було помітно надводних апаратів або слідів руху підводного дрона.

Тим часом у листопаді-грудні 2025 року стало відомо про кілька атак на танкери "тіньового флоту" РФ у Чорному морі. Пресслужба СБУ опублікувала кадри з моментами удару: відео знімали надводні безпілотники.

