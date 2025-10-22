СБУ показала нове покоління Sea Baby: кулеметні турелі та 10-зарядні РСЗВ (відео)

Нова серія морських дронів Sea Baby має дві модифікації, які відрізняються видами озброєння, повідомила Служба безпеки України. Перший варіант озброєний гіростабілізованою кулеметною установкою, яка захоплює та розпізнає цілі. Другий — несе установку "Град" з десятьма ракетами. Безпілотники вже брали участь в атаці на Кримський міст.

Дрони Sea Baby створені на кошти українців, які донатили на фандрейзинговій платформі UNITED24, розповіла пресслужба відомства. Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк запевнив, що безекіпажні катери очищатимуть Чорне море від російського флоту. На відео, яке з'явилось на сторінці Facebook установи, показали можливості нової серії морських безпілотників України. З'ясувалось, що під час третьої атаки на Кримський міст саме вони несли вибухівку під опори.

Дрони СБА — нова серія Sea Baby, яку показали 22 жовтня

СБУ нагадала, що завдяки роботі попередніх моделей Sea Baby вдалось відігнати російський флот з Криму у Новоросійськ та забезпечити роботу "зеленого коридору". Нова версія безекіпажних катерів, крім двох видів зброї, отримала інші покращені можливості. Зокрема, морські дрони мають дальність 1 500 км, більш потужний двигун та систему навігації (деталі не вказуються), та перевозять корисний вантаж 2 т (зброя, боєприпаси, вибухівка).

Відео дня

Дрони СБУ - БЕК Sea Baby, 22 жовтня Фото: СБУ Дрони СБУ - кулемет на БЕК Sea Baby Фото: СБУ Дрони СБУ - БЕК Sea Baby та боєць Сил оборони Фото: СБУ Дрони СБУ - група БЕКів Sea Baby, 22 жовтня Фото: СБУ Дрони СБУ - установка "Град" на БЕК Sea Baby, 22 жовтня Фото: СБУ

У дописі наводяться слова бригадного генерала СБУ Івана Лукашевича ("Хантера"), який керує однойменним 13 Головним управлінням Департаменту контррозвідувального захисту (ДВКР) "Хантер". З'ясувалось, що нові Sea Baby брали участь в атаці на Кримський міст, яка відбулась 3 червня 2025 року. Крім того, він запевнив, що підрозділ "активно працює" над знешкодженням решток військово-морського флоту РФ у Чорному морі.

"Під час цьогорічного ураження Кримського мосту "морські малюки" доставили до потрібної точки вибухівку. Нею й були підірвані опори цієї незаконної споруди", — сказав бригадний генерал.

Дрони СБУ — бригадний генерал СБУ Іван Лукашевич ("Хантер") Фото: СБУ

Дрони СБУ — деталі удару Sea Baby по Кримському мосту

Зазначимо, Фокус писав про атаку на Кримський міст, у якому, заявила СБУ, брали участь дрони Sea Baby. Вночі та зранку росЗМІ повідомили про тривогу через атаку безекіпажних катерів, перекрили рух через міст, а неподалік чули звуки стрілянини та вибухів. Згідно з даними спецпризначенців, приблизно о 4 год підірвали опори східного краю автомобільної частини незаконної споруди. Вибух влаштували біля самого дна: потужність — 1100 кг у тротиловому еквіваленті. Наслідки атаки Sea Baby — серйозні пошкодження конструкції, пояснило відомство.

В лютому 2025 року експерти пояснили, яке значення мають морські дрони Sea Baby для війни в акваторії Чорного моря. Тактика застосування безекіпажних катерів полягає у тому, що вони таємно наближаються до російських десантних кораблів та інших об'єктів, і завдають потужного удару. Серед цілей, по яких били українські БЕКи — флот РФ та Кримський міст, який ними ж атакували у 2023 році.

Нагадуємо, у травні ГУР показало оновлений варіант власних морських дронів, які стали платформою для пуску інших безпілотників.