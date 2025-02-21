Три роки війни: яке значення має дрон Sea Baby для операцій у Чорному морі

Безекіпажні катери використовувалися в атаках на російські кораблі, а також брали участь у підриві Кримського мосту. Їхня основна тактика — потайне наближення до цілі та завдавання потужного удару.

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Поряд із безпілотними літальними апаратами Україна активно розвиває безекіпажні морські системи, які призначені для атакувальних і розвідувальних операцій. Серед них безекіпажний катер Sea Baby, створений виключно фахівцями Служби безпеки України без залучення сторонніх компаній. Фокус зібрав відомості про технічні характеристики, особливості та бойове застосування морського дрона.

Точні технічні параметри пристрою засекречені, проте аналіз кадрів із відкритих джерел дає змогу виділити ключові елементи конструкції. Зокрема експерти відзначили такі деталі:

антенний ковпак — імовірно, використовується для зв'язку та управління через супутникові канали;

наявність оптико-електронної системи, що забезпечує оператору точне наведення на ціль у будь-який час доби;

додаткові паливні баки, які збільшують дальність дії;

варіанти двигунів — за деякими даними, дрон може оснащуватися як водометним, так і гвинтовим рушієм.

Нагадаємо, у травні минулого року голова СБУ Василь Малюк повідомив про цікаву модернізацію дрона Sea Baby, а саме, про інтеграцію реактивних систем залпового вогню "Град". Це поліпшення свідчить про те, що безпілотник являє собою гнучку багатоцільову платформу для виконання широкого кола завдань.

Фото: Фокус

Що стосується бойового застосування, то морські дрони Sea Baby використовували в атаках на російські кораблі, включно з великими десантними та військовими суднами. Їхня основна тактика — потайне наближення до цілі і завдавання потужного удару. Також ці безпілотники зіграли ключову роль у підриві Кримського мосту 2023 року, а також в атаках на російські судна в Чорному морі.

Детальніше про безпілотну морську платформу читайте в нашому матеріалі"3 роки війни: ТОП 10 найкращих систем озброєння України".