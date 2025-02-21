Три года войны: какое значение имеет дрон Sea Baby для операций в Черном море

Безэкипажные катера использовались в атаках на российские корабли, а также участвовали в подрыве Крымского моста. Их основная тактика — скрытное приближение к цели и нанесение мощного удара.

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Наряду с беспилотными летательными аппаратами Украина активно развивает безэкипажные морские системы, которые предназначены для атакующих и разведывательных операций. Среди них безэкипажный катер Sea Baby, созданный исключительно специалистами Службы безопасности Украины без привлечения сторонних компаний. Фокус собрал сведения о технических характеристиках, особенностях и боевом применении морского дрона.

Точные технические параметры устройства засекречены, однако анализ кадров из открытых источников позволяет выделить ключевые элементы конструкции. В частности эксперты отметили следующие детали:

антенный колпак – вероятно, используется для связи и управления через спутниковые каналы;

наличие оптико-электронной системы, что обеспечивает оператору точное наведение на цель в любое время суток;

дополнительные топливные баки, которые увеличивают дальность действия;

варианты двигателей – по некоторым данным, дрон может оснащаться как водометным, так и винтовым движителем.

Напомним, в мае прошлого года глава СБУ Василий Малюк сообщил о любопытной модернизации дрона Sea Baby, а именно, об интеграции реактивных систем залпового огня "Град". Это улучшение говорит о том, что беспилотник представляет собой гибкую многоцелевую платформу для выполнения широкого круга задач.

Фото: Фокус

Что касается боевого применения, то морские дроны Sea Baby использовались в атаках на российские корабли, включая крупные десантные и военные суда. Их основная тактика — скрытное приближение к цели и нанесение мощного удара. Также эти беспилотники сыграли ключевую роль в подрыве Крымского моста в 2023 году, а также в атаках на российские суда в Черном море.

Более подробно о беспилотной морской платформе читайте в нашем материале "3 года войны: ТОП 10 лучших систем вооружения Украины".