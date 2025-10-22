СБУ показала новое поколение Sea Baby: пулеметные турели и 10-зарядные РСЗО (видео)

Новая серия морских дронов Sea Baby имеет две модификации, которые отличаются видами вооружения, сообщила Служба безопасности Украины. Первый вариант вооружен гиростабилизированной пулеметной установкой, которая захватывает и распознает цели. Второй — несет установку "Град" с десятью ракетами. Беспилотники уже участвовали в атаке на Крымский мост.

Дроны Sea Baby созданы на средства украинцев, которые донатили на фандрейзинговой платформе UNITED24, рассказала пресс-служба ведомства. Председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк заверил, что безэкипажные катера будут очищать Черное море от российского флота. На видео, которое появилось на странице Facebook учреждения, показали возможности новой серии морских беспилотников Украины. Выяснилось, что во время третьей атаки на Крымский мост именно они несли взрывчатку под опоры.

Дроны СБА — новая серия Sea Baby, которую показали 22 октября

СБУ напомнила, что благодаря работе предыдущих моделей Sea Baby удалось отогнать российский флот из Крыма в Новороссийске и обеспечить работу "зеленого коридора". Новая версия безэкипажных катеров, кроме двух видов оружия, получила другие улучшенные возможности. В частности, морские дроны имеют дальность 1 500 км, более мощный двигатель и систему навигации (детали не указываются) и перевозят полезный груз 2 т (оружие, боеприпасы, взрывчатка).

Дроны СБУ — БЭК Sea Baby, 22 октября Фото: СБУ Дроны СБУ — пулемет на БЭК Sea Baby Фото: СБУ Дроны СБУ — БЭК Sea Baby и боец Сил обороны Фото: СБУ Дроны СБУ — группа БЭКов Sea Baby, 22 октября Фото: СБУ Дроны СБУ — установка "Град" на БЭК Sea Baby, 22 октября Фото: СБУ

В заметке приводятся слова бригадного генерала СБУ Ивана Лукашевича ("Хантера"), который руководит одноименным 13 Главным управлением Департамента контрразведывательной защиты (ДВКР) "Хантер". Выяснилось, что новые Sea Baby участвовали в атаке на Крымский мост, которая состоялась 3 июня 2025 года. Кроме того, он заверил, что подразделение "активно работает" над обезвреживанием остатков военно-морского флота РФ в Черном море.

"Во время нынешнего поражения Крымского моста "морские малыши" доставили в нужную точку взрывчатку. Ею и были взорваны опоры этого незаконного сооружения", — сказал бригадный генерал.

Дроны СБУ — бригадный генерал СБУ Иван Лукашевич ("Хантер") Фото: СБУ

Дроны СБУ — детали удара Sea Baby по Крымскому мосту

Отметим, Фокус писал об атаке на Крымский мост, в котором, заявила СБУ, участвовали дроны Sea Baby. Ночью и утром росСМИ сообщили о тревоге из-за атаки безэкипажных катеров, перекрыли движение через мост, а неподалеку слышали звуки стрельбы и взрывов. Согласно данным спецназовцев, около 4 часов взорвали опоры восточного края автомобильной части незаконного сооружения. Взрыв устроили у самого дна: мощность — 1100 кг в тротиловом эквиваленте. Последствия атаки Sea Baby — серьезные повреждения конструкции, пояснило ведомство.

В феврале 2025 года эксперты объяснили, какое значение имеют морские дроны Sea Baby для войны в акватории Черного моря. Тактика применения безэкипажных катеров заключается в том, что они тайно приближаются к российским десантным кораблям и другим объектам, и наносят мощный удар. Среди целей, по которым били украинские БЭКи — флот РФ и Крымский мост, который ими же атаковали в 2023 году.

Напоминаем, в мае ГУР показало обновленный вариант собственных морских дронов, которые стали платформой для пуска других беспилотников.