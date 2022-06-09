За донат надпись на снаряде: волонтеры запустили необычный способ помощи армии (фото)

За определенную сумму можно получить возможность написать любую надпись на 152-мм снарядах или даже на пятиметровых ракетах к ЗРК "Бук-М1".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинские волонтеры запустили инициативу, которая позволит за донат наносить на снаряды любую надпись. Об этом сообщается в телеграм-канале Combat Footage.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Для помощи в приобретении экипировки бойцам Вооруженных сил запущена инициатива. Она позволяет наносить на ракеты или снаряды к артиллерии надписи. Для этого нужно купить место за определенную сумму. Например, для надписи на 152-мм снаряде необходимо внести 40 долларов (1180 грн по курсу НБУ).

[ + – ] Все собранные средства идут на приобретение экипировки бойцам ВСУ

Авторы указывают, что на снаряд можно нанести любой текст:

какое-либо пожелание

свадебное предложение

имя

инстаграм или телеграм ник

[ + – ] Ракета к ЗРК "Бук-М1"

Также существует ограниченное предложение добавить надпись на ракету к ЗРК "Бук-М1". Такая возможность обойдется в 400 долларов. При этом длина ракеты составляет 5,1 метра. Она вся может быть покрыта нужной надписью. Из 8 предложений пять уже было куплено.

Напомним, фонд "Повернись живим" опубликовали кадры работы украинской боевой авиации по ВС РФ, снятые на дрон.

Ранее сообщалось, что в бомбоубежищах "Азота" находится сотни людей, которые остались в Северодонецке.