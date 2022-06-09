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Военный Фокус Российско-украинская война

За донат надпись на снаряде: волонтеры запустили необычный способ помощи армии (фото)

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помощь армии
На снаряды можно нанести любую надпись

За определенную сумму можно получить возможность написать любую надпись на 152-мм снарядах или даже на пятиметровых ракетах к ЗРК "Бук-М1".

Украинские волонтеры запустили инициативу, которая позволит за донат наносить на снаряды любую надпись. Об этом сообщается в телеграм-канале Combat Footage.

Для помощи в приобретении экипировки бойцам Вооруженных сил запущена инициатива. Она позволяет наносить на ракеты или снаряды к артиллерии надписи. Для этого нужно купить место за определенную сумму. Например, для надписи на 152-мм снаряде необходимо внести 40 долларов (1180 грн по курсу НБУ).

помощь всу
Все собранные средства идут на приобретение экипировки бойцам ВСУ

Авторы указывают, что на снаряд можно нанести любой текст:

  • какое-либо пожелание
  • свадебное предложение
  • имя
  • инстаграм или телеграм ник
волонтерство
Ракета к ЗРК "Бук-М1"

Также существует ограниченное предложение добавить надпись на ракету к ЗРК "Бук-М1". Такая возможность обойдется в 400 долларов. При этом длина ракеты составляет 5,1 метра. Она вся может быть покрыта нужной надписью. Из 8 предложений пять уже было куплено.

Напомним, фонд "Повернись живим" опубликовали кадры работы украинской боевой авиации по ВС РФ, снятые на дрон.

Ранее сообщалось, что в бомбоубежищах "Азота" находится сотни людей, которые остались в Северодонецке.