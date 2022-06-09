За донат напис на снаряді: волонтери запустили незвичайний спосіб допомоги армії (фото)

За певну суму можна отримати можливість написати будь-який напис на 152 мм снарядах або навіть на п'ятиметрових ракетах до ЗРК "Бук-М1".

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Українські волонтери запустили ініціативу, яка дозволить за донат наносити на снаряди будь-який напис. Про це повідомляють в телеграм-каналі Combat Footage.

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Для допомоги у придбанні екіпірування бійцям Збройних Сил запущено ініціативу. Вона дозволяє наносити на ракети чи снаряди до артилерії написи. Для цього необхідно придбати місце за певну суму. Наприклад, для напису на 152 мм снаряді необхідно внести 40 доларів (1 180 грн за курсом НБУ).

[ + – ] Усі зібрані кошти йдуть на придбання екіпірування бійцям ЗСУ

Автори вказують, що на снаряд можна нанести будь-який текст:

будь-яке побажання

весільна пропозиція

ім'я

інстаграм або телеграм нік

[ + – ] Ракета до ЗРК "Бук-М1"

Також існує обмежена пропозиція додати напис на ракету до ЗРК "Бук-М1". Така можливість коштуватиме 400 доларів. Водночас довжина ракети становить 5,1 метра. Її всю можна покрити потрібним написом. З 8 пропозицій п'ять уже куплені.

Нагадаємо, фонд "Повернись живим" опублікували кадри роботи української бойової авіації з ЗС РФ, зняті на дрон.

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