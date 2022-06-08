"В бомбоубежищах "Азота" сотни людей", — волонтер об оставшихся в Северодонецке

В Северодонецке Луганской области, в котором вторую неделю идут уличные бои, могут оставаться до десяти тысяч местных жителей. До начала полномасштабного вторжения там было сто тысяч горожан.

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Ныне в городе — не более десяти тысяч жителей. Часть выехала на подконтрольные правительству Украины территории, другая – в оккупацию или же Россию.

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"Смотришь — город пустой, а заходишь в подвал, а там десятки, а то и сотни людей прячутся. Остались пенсионеры, но есть молодежь, с детьми, – говорит в комментарии Фокусу волонтер из Северодонецка Ариф Багиров. – Я все три месяца только тем и занимался, что спрашивал: чего вы ждете? Кто-то говорил, что боится ехать, у кого-то нет финансовой возможности и веры в то, что их где-то бесплатно примут, накормят. Пенсионеры мне открыто говорили: "Ариф, я этот город стоил, хочу тут и умереть, не мешай мне". И что я скажу? Пока мог, чем-то помогал — лекарствами, продуктами, котиков кормил. Если это их последние дни, старался скрасить".

По его словам, выехать из Северодонецка невозможно. За трассу, соединяющая Лисичанск и Бахмут, идут бои.

Сейчас телефонной связи с Северодонецком нет. Последний раз Багирову удалось связаться с коллегами, оставшимися в Северодонецке, 1 июня. Тогда он узнал, что штурмуют гуманитарный штаб: "Связь была по Starlink, но сейчас он уничтожен, или попал не в те руки. Поэтому информации уже нет. Знаю, идут жестокие городские бои, через мой Северодонецк проходит линия фронта. Украинская армия точно контролирует территорию предприятия "Азот". Там в бомбоубежищах прячутся сотни людей".

Напомним, в интервью Фокус разбирался, какие есть особенности и три задачи ВСУ при обороне Северодонецка.