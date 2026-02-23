От "Лютого" и "Бобра" до "Сапсана" и "Фламинго": как развивались дипстрайки ВСУ за 4 года войны

24 февраля 2022 года Украина встретила с разведывательными дронами отечественного производства и с турецкими ударными дронами Bayraktar. Страна страдала от ракетных ударов Российской Федерации, которые "прошивали" насквозь все области и доставали на 1000 км от Харькова до Яворова. Прошло 4 года, и очередная годовщина войны сопровождается ударами дронов Вооруженных сил Украины по военным объектам РФ на расстоянии 2000 км: они почти перелетают Уральские горы. Как Украина прошла путь от "нуля" дальнобойного оружия до ситуации, когда каждую ночь происходят дипстрайки по НПЗ и складам БК российской армии?

В первые дни полномасштабного вторжения РФ у ВСУ не было ни крылатых, ни баллистических ракет, ни дальнобойных дронов для поражения техники и личного состава ВС РФ, которые двигались вглубь страны по тысячекилометровой дуге от Киева до Херсона. Шли месяцы и годы войны, но западные партнеры не передали средств поражения, которые бы доставали на расстояние более 500 км. На годовщину войны 24 февраля Фокус подытожил информацию об украинских дальнобойных дронах и ракетах — существующих и тех, которые еще в разработке, и собрал данные о самых удивительных дипстрайках на территории РФ.

Конечно, Украина получила ракеты ATACMS и Storm Shadow, впоследствии — дальнобойные ракеты РСЗО Himars. Но разрешенный максимум, которого достигли до 2024 года, — это удары по оккупированному Крыму и по периметру границы на 300 км вглубь. Удары были единичными из-за постоянной нехватки западных средств поражения, которых либо не давали, либо задерживали, либо давали слишком мало.

Годовщина войны 24 февраля — от Bayraktar до Ан-196 "Лютый" и FP-1

Четыре года назад ВС РФ перешли границу и линию разграничения в зоне АТО, и над российскими колоннами парили БПЛА, которые Украина создала до полномасштабного вторжения. В то время армия имела до двух десятков ударных Bayraktar TB2 (Турция), которые в первый месяц войны уничтожили почти 60 ед. техники ВС РФ. Характеристики турецких дронов — дальность до 100 км, грузоподъемность до 150 кг, скорость — 220 км/ч. Когда они поднимались в воздух, то могли ударить по любой точке дороги на подступах к Киеву: для ударов вглубь РФ БПЛА не использовали, но задействовали для атак на катера "Раптор" ВС РФ возле острова Змеиный.

Россияне с осени 2022 года для дальнобойных ударов, кроме ракет, начали использовать иранские дроны Shahed-136. Украина также искала способ атаковать военные объекты в глубине российской территории. С 2023 года граждане РФ начали замечать БПЛА в виде мини-самолетов особой формы, которые добирались на тысячекилометровые дистанции, неся 50–200 кг взрывчатки. Именно тогда в арсенале ВСУ появились БПЛА "Бобер" (дальность 1000 км, 20 кг взрывчатки), Ан-196 "Лютый" (1000 км, 50 кг), Ан-22, "Барс", "Паляница", "Рута", "Пекло" и др. С 2023–2024 гг. россияне жаловались на взрывы в районе базы "Энгельс-2", цехов по изготовлению БПЛА в Алабуге и др. В 2025 году Силы обороны заговорили о новых ударных дронах с грузоподъемностью 60–120 кг — FP-1 (1400 км) и FP-2 (200 км). Видим, что украинская дальнобойная программа развилась с "нуля" до линейки 10–20 ударных БПЛА, которые покрывали объекты РФ в радиусе тысяч километров.

Особенностью украинских БПЛА было то, что они летели, преодолевая большие расстояния и проскальзывая мимо ПВО, но несли, условно, 50–100 кг взрывчатки. Для сравнения, "Шахед" несет 90 кг, но крылатые ракеты Х-101 и "Калибр" — 400 кг, а баллистический "Искандер-М" — все 500 кг. Мощные средства поражения ВС РФ разрушают объекты не только взрывчаткой, но и благодаря кинетической энергии из-за движения на скорости от 700 до 9000 км/ч. Поэтому Украина продолжала работать над новым оружием, чтобы иметь средства поражения, которые будут бить далеко и мощно, — работала над ракетами.

Крылатые и баллистические ракеты ВСУ — достижения 4 года войны

Украина работала над созданием собственной баллистической ракеты, но 24 февраля 2022 года она была готова, вероятно, на 80%, уверяли представители ВПК. Кроме того, ВСУ имели береговой мобильный ракетный комплекс "Нептун", а к нему — несколько 150-килограммовых ракет с дальностью до 300 км и скоростью 900 км/ч. Ракеты "Нептун" использовали с пользой, потопив крейсер "Москва" ВС РФ 13 апреля 2022 года.

Начиная с 2024 года военные эксперты все чаще говорили о новых вариантах "Нептунов": они то появлялись на выставках, то фигурировали в соцсетях во время чувствительных ударов по объектам ВС РФ. 2025 — год, когда заговорили о серийном производстве крылатых ракет "Нептун" и о боевых испытаниях баллистики "Сапсан". Ко всему, появилась еще одна разработка — крылатая ракета "Фламинго".

В одном из итоговых выступлений 2025 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Силы обороны проводили комбинированные удары с использованием "Нептунов" и "Фламинго", которые работали совместно с дронами "Барс", "Рута" и др. Последние громкие отработки — атаки "Фламинго" на полигон "Капустин Яр" и арсенал ГРАУ ВС РФ. На сегодня нет точных данных о серьезном ущербе последних двух ударов, но средства поражения стартовали и, вероятно, какая-то часть (одна из пяти–шести) таки добралась до цели.

Ракетная программа Украины существовала до вторжения РФ и она стремительно развивалась в течение 4 лет войны. Развитие действительно стремительное, поскольку ранее государство разрабатывало ракеты десятилетиями ("Сапсан" — 20 лет, "Нептун" — 10). В новых условиях модификации ракет появляются и проходят первые боевые испытания в течение одного–двух лет. На инфографике Фокуса видим, что разработчики трудятся над еще двумя баллистическими ракетами FP-7 и FP-9, в дополнение к "Сапсану".

Годовщина войны 24 февраля — характетистики крылатых и баллистических ракет ВСУ, 2026 Фото: Фокус

Дипстрайки ВСУ на 4 году полномасштабного вторжения

Первые сообщения о единичных дипстрайках по стратегическим объектам РФ появились, ориентировочно, с осени 2023 года. БПЛА различных типов, которые некоторое время называли "неизвестными дронами", били по нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам, предприятиям ВПК Российской Федерации. Например, с сентября 2023 по март 2024 аналитики насчитали 15 таких ударов: самые отдаленные — нефтяные терминалы в порту Усть-Луга и Санкт-Петербурге (900 км от Украины).

Годовщина войны 24 февраля — первая волна дипстрайков по РФ в 2023-2024 годах Фото: Слово і діло

Радиус дальнобойных ударов Сил обороны рос, и уже в феврале 2026 года дроны добрались до НПЗ в Ухте, пролетев более 1 700 км. При этом продолжают гореть предприятия нефтегазовой сферы, ВПК, а также арсеналы, склады, казармы, другие военные объекты в радиусе 50–400 км от украинских границ. На карте медиа NV можно отыскать два удара на максимальную глубину — это атака на Усинский НПЗ на расстоянии 2000 км (Республика Коми РФ) и Омский НПЗ на расстоянии 2500 км.

Годовщина войны 24 февраля — дипстрайки по НПЗ РФ, 2024-2026 Фото: nv.ua

Кроме НПЗ и нефтебаз, дипстрайки происходили на заводах ВПК, которые выпускают дроны и компоненты для ракет ("Елабуга", завод им. Бериева, "Метафракс", Казанский авиационный завод и т.д.), на нефтепроводах (например, "Дружба"), на магистральных газопроводах. Кроме того, происходят регулярные удары дронов ССО, ГУР и СБУ по самолетам и кораблям ВС РФ: достают до противоположного берега Черного моря и даже до Каспия. Между тем летом 2025 года командование создало Силы беспилотных систем, которые регулярно отчитываются об ударах по российским стратегическим целям. Например, только в сентябре 2025 года остановилось 38% мощностей НПЗ РФ и поэтому россияне начали страдать от недостатка бензина и падения доходов от экспорта нефти.

24 февраля 2026 года — это конец четвертого года полномасштабного вторжения РФ, во время которого Украина била по нефтяным доходам Кремля, — по деньгам, которые тратятся на оружие и "покупку" солдат. Украина справилась собственными силами, поскольку Запад не предоставил дальнобойные ракеты (но дал деньги), а США вообще отменили военную помощь. 12 февраля 2026 года Силы обороны поразили НПЗ в Ухте: дроны прошли средства ПВО в десятке российских областей. Вероятно, в новом году украинцы увидят еще более зрелищные атаки — попадания отечественной баллистики "Сапсан", которая посоревнуется с "Искандерами", и крылатых ракет, соперников американских "Томагавков".