Военный суд в РФ четыре года спустя признал, что крейсер "Москва" потопили украинские ракеты

Также в публикации было названо количество погибших и даже вынесен приговор по делу об уничтожении ракетного крейсера. Но со временем сообщение о "Москве" было удалено с официального ресурса.

2-й Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор по делу о затоплении крейсера "Москва", на публикацию обратило внимание издание "Медиазона", успев сделать скриншот, прежде, чем новость исчезла.

Тонущий крейсер "Москва"

Военный суд раскрыл, что крейсер "Москва" атаковали украинскими ракетами, и назвал количество погибших и пропавших без вести.

Так, 2-й Западный окружной военный суд, расположенный в Москве, вынес заочный приговор по делу о затоплении крейсера "Москва". К пожизненному сроку заочно приговорили командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина, который, по версии российского следствия, отдал приказы нанести ракетные удары по крейсеру "Москва" и фрегату "Адмирал Эссен" (он был атакован 2 апреля 2022 года). Российский суд также постановил взыскать с украинского военного 2,2 миллиарда рублей.

Как пишет пресс-служба военного суда, "от взрыва, пожара и дыма погибло 20 членов экипажа крейсера, двадцати четырем членам экипажа были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, а восемь человек – пропали без вести, в том числе в ходе борьбы за живучесть корабля, длившейся свыше шести часов". Из-за атаки по "Адмиралу Эссену", по данным суда, был ранен один человек.

Сообщение с сайта суда уже исчезло Фото: Медиазона

Вскоре после выхода пресс-релиза, его удалили с сайта суда.

Флагманский российский ракетный крейсер "Москва" затонул 14 апреля 2022 года в Черном море рядом с островом Змеиный. Минобороны РФ утверждало, что на крейсере произошел пожар, который привел к детонации боезаряда. Украинские власти тогда сообщали, что крейсер был атакован двумя противокорабельными ракетами "Нептун".

Минобороны РФ первоначально сообщало об одном погибшем моряке и 27 пропавших без вести. Суд впоследствии признал погибшими 17 моряков, находившихся на крейсере, экипаж которого превышал 400 человек.

Тонущий крейсер "Москва" Фото: скрин видео

Журналисты по открытым источникам установили имена 22 погибших членов экипажа крейсера "Москва".

До этого российские власти не признавали, что по крейсеру "Москва" нанесли ракетный удар. Утверждалось, что корабль затонул из-за пожара, который привел к детонации боезаряда.

В апреле 2023 года в аннексированном Севастополе открыли мемориал в честь погибших на войне в Украине моряков 30-й дивизии надводных кораблей, в составе которой находился крейсер "Москва". На нем были написаны имена 19 моряков, погибших в день затопления судна.

Напомним, Фокус писал, что открытие мемориала прошло почти тайно. На церемонию не позвали капитана, членов экипажа и часть родственников погибших.

А в Военно-морских силах ВСУ раскрыли новые подробности о затоплении крейсера "Москва". По словам спикера, члены экипажа были уверены в своей неприкосновенности и недооценили украинскую армию.