Військовий суд у РФ чотири роки потому визнав, що крейсер "Москва" потопили українські ракети

Також у публікації було названо кількість загиблих і навіть винесено вирок у справі про знищення ракетного крейсера. Але згодом повідомлення про "Москву" було видалено з офіційного ресурсу.

2-й Західний окружний військовий суд у Москві виніс вирок у справі про затоплення крейсера "Москва", на публікацію звернуло увагу видання "Медіазона", встигнувши зробити скріншот, перш ніж новина зникла.

Потопаючий крейсер "Москва"

Військовий суд розкрив, що крейсер "Москва" атакували українськими ракетами, і назвав кількість загиблих і зниклих безвісти.

Так, 2-й Західний окружний військовий суд, розташований у Москві, виніс заочний вирок у справі про затоплення крейсера "Москва". До довічного терміну заочно засудили командира 406 артилерійської бригади ВМС України Андрія Шубіна, який, за версією російського слідства, віддав накази завдати ракетних ударів по крейсеру "Москва" і фрегату "Адмірал Ессен" (його атакували 2 квітня 2022 року). Російський суд також постановив стягнути з українського військового 2,2 мільярда рублів.

Як пише прес-служба військового суду, "від вибуху, пожежі та диму загинуло 20 членів екіпажу крейсера, двадцяти чотирьом членам екіпажу було заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, а вісім осіб — пропали без вісті, зокрема під час боротьби за живучість корабля, що тривала понад шість годин". Через атаку по "Адміралу Ессену", за даними суду, було поранено одну людину.

Повідомлення з сайту суду вже зникло Фото: Медіазона

Незабаром після виходу пресрелізу, його видалили з сайту суду.

Флагманський російський ракетний крейсер "Москва" затонув 14 квітня 2022 року в Чорному морі поруч з островом Зміїний. Міноборони РФ стверджувало, що на крейсері сталася пожежа, яка призвела до детонації боєзаряду. Українська влада тоді повідомляла, що крейсер було атаковано двома протикорабельними ракетами "Нептун".

Міноборони РФ спочатку повідомляло про одного загиблого моряка і 27 зниклих безвісти. Суд згодом визнав загиблими 17 моряків, які перебували на крейсері, екіпаж якого перевищував 400 осіб.

Потопаючий крейсер "Москва" Фото: скрін відео

Журналісти за відкритими джерелами встановили імена 22 загиблих членів екіпажу крейсера "Москва".

До цього російська влада не визнавала, що по крейсеру "Москва" завдали ракетного удару. Стверджувалося, що корабель затонув через пожежу, яка призвела до детонації боєзаряду.

У квітні 2023 року в анексованому Севастополі відкрили меморіал на честь загиблих на війні в Україні моряків 30-ї дивізії надводних кораблів, у складі якої перебував крейсер "Москва". На ньому були написані імена 19 моряків, загиблих у день затоплення судна.

Нагадаємо, Фокус писав, що відкриття меморіалу відбулося майже таємно. На церемонію не покликали капітана, членів екіпажу і частину родичів загиблих.

А у Військово-морських силах ЗСУ розкрили нові подробиці про затоплення крейсера "Москва". За словами спікера, члени екіпажу були впевнені у своїй недоторканності й недооцінили українську армію.