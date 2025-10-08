"Томагавк" vs "Фламинго": эксперт сомневается, нужны ли на самом деле Украине западные ракеты (видео)

Украина громко обсуждает возможность предоставления ракет "Томагавк" от Соединенных Штатов Америки, при этом имея собственное средство поражения "Фламинго", которое летит в три раза дальше американского, отметил военный эксперт. Если украинская ракета упадет на нефтеперерабатывающий завод Российской Федерации, то от него мало что останется.

Для атак на стратегические объекты РФ ВСУ используют ударные дроны, работа которых подтверждена реальными видео с точек попадания, отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала "Еспресо". То, что Украина действительно имеет заявленные дальнобойные ракеты, подтвердят аналогичные фиксации результатов попаданий, которых, по его словам, пока нет. При этом по характеристикам ракета "Фламинго" превосходит ракеты "Томагавк", о предоставлении которых говорили политики.

Снегирев напомнил, что "Томагавк" имеет дальность 1500 км и боевую часть 500 кг, а "Фламинго" — дальность 3000 км и боевую часть 1000 кг. Учитывая это ему не понятно, зачем ждать западных ракет, при этом есть угроза, что возможны ограничения на удары по целям на территории РФ.

"На холеру нам те Томагавки нужны, тем более с разрешением, то ли с его отсутствием, со стороны Соединенных Штатов бить по территории Российской Федерации, если мы имеем собственные средства поражения", — сказал он.

Эксперт отметил, что согласно заявлению компании-производителя, в месяц Украина может получать около 50 ракет "Фламинго" [западные аналитики оценивают производство "Томагавков" в 90 в год — ред.].

"50 ракет — это более чем достаточно, чтобы роевым характером атаки просто положить нефтеперерабатывающую отрасль и прорвать российскую систему ПВО, которая абсолютно несовершенна", — прозвучало на видео.

Ракеты "Томагавк" — характеристики и отличие от "Фламинго"

Отметим, Фокус писал о ракетах "Томагавк", которые может получить Украина, и о "Фламинго", созданных компанией Fire Point. О возможности предоставления "Томагавков" заявил президент США Дональд Трамп, но перед этим, по его словам, он должен ознакомиться с целями, по которым хотели бы бить ВСУ. При этом аналитики Института изучения войны отметили, что в пределах досягаемости одного из вариантов западной ракеты — почти 2 тыс. целей на расстоянии до 2 500 км. Разработанная в 70-х гг. прошлого века ракета "Томагавк" модифицировалась в течение 50 лет и получила такие возможности — дальность 900-2500 км (в зависимости от типа ракет), боевая часть 450 кг, длина 6 м, базирование — надводное, подводное, наземное, системы наведения — инерционная, GPS и еще две, связанные с картой высот и картой рельефа.

Между тем о ракетах "Фламинго" стало известно в августе 2025 года. Выяснилось, что корпус средства поражения создается из стекловолокна в течение шести часов, вес ракеты — 1 тонна, дальность — до 3 тыс. км. Представители украинской власти рассказали, что "Фламинго" уже бил по целям на территории РФ. Другое изделие компании — дальнобойный беспилотник FP-1, который ударил по арсеналу ГРАУ в Торопце Брянской области и взорвал тысячи тонн снарядов и ракет ВС РФ.

