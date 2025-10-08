"Томагавк" vs "Фламінго": експерт сумнівається, чи потрібні насправді Україні західні ракети (відео)

Україна гучно обговорює можливість надання ракет "Томагавк" від Сполучених Штатів Америки, при цьому маючи власний засіб ураження "Фламінго", який летить утричі далі за американський, зауважив воєнний експерт. Якщо українська ракета впаде на нафтопереробний завод Російської Федерації, то від нього мало що залишиться.

Для атак на стратегічні об'єкти РФ ЗСУ використовують ударні дрони, робота яких підтверджена реальними відео з точок влучання, зауважив воєнний експерт Дмитро Снєгірьов в ефірі телеканалу "Еспресо". Те, що Україна справді має заявлені далекобійні ракети, підтвердять аналогічні фіксації результатів влучань, яких, з його слів, поки немає. При цьому за характеристиками ракета "Фламінго" переважає ракети "Томагавк", про надання яких говорили політики.

Ракети Томагавк - коментар Снігірьова щодо засобів ураження див. з 16:28

Снєгірьов нагадав, що "Томагавк" має дальність 1500 км та бойову частину 500 кг, а "Фламінго" — дальність 3000 км і бойову частину 1000 кг. З огляду на це йому не зрозуміло, навіщо чекати західних ракет, при цьому є загроза, що можливі обмеження на удари по цілях на території РФ.

"На холеру нам ті Томагавки потрібні, тим більше з дозволом, чи то за його відсутності, з боку Сполучених Штатів бити по території Російської Федерації, якщо ми маємо власні засоби ураження", — сказав він.

Експерт зауважив, що згідно з заявою компанії-виробника, на місяць Україна може отримувати близько 50 ракет "Фламінго" [західні аналітики оцінюють виробництво "Томагавків" у 90 на рік — ред.].

"50 ракет — це більш ніж достатньо, щоб ройовим характером атаки просто покласти нафтопереробну галузь і прорвати російську систему ППО, яка абсолютно недосконала", — пролунало на відео.

Ракети "Томагавк" — характеристики та відмінність від "Фламінго"

Зазначимо, Фокус писав про ракети "Томагавк", які може отримати Україна, та про "Фламінго", створені компанією Fire Point. Про можливість надання "Томагавків" заявив президент США Дональд Трамп, але перед цим, з його слів, він повинен ознайомитись з цілями, по яких хотіли б бити ЗСУ. При цьому аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що у межах досяжності одного з варіантів західної ракети — майже 2 тис. цілей на відстані до 2 500 км. Розроблена у 70-х рр. минулого століття ракета "Томагавк" модифікувалась протягом 50 років і отримала такі можливості — дальність 900-2500 км (залежно від типу ракет), бойова частина 450 кг, довжина 6 м, базування — надводне, підводне, наземне, системи наведення — інерційна, GPS та ще дві, пов'язані з картою висот та картою рельєфу.

Тим часом про ракети "Фламінго" стало відомо у серпні 2025 року. З'ясувалось, що корпус засобу ураження створюється зі скловолокна протягом шести годин, вага ракети — 1 тонна, дальність — до 3 тис. км. Представники української влади розповіли, що "Фламінго" вже бив по цілях на території РФ. Інший виріб компанії — далекобійний безпілотник FP-1, який вдарив по арсеналу ГРАУ у Торопці Брянської області та підірвав тисячі тонн снарядів та ракет ЗС РФ.

