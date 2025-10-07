Україні обіцяють "Томагавки": чи відомі цілі у РФ та які можливості ракети (інфографіка)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повинен знати, по яких цілях у Російській Федерації вдарять ракети "Томагавк". Україна передала список можливих цілей ще рік тому, восени 2024 року, незадовго до президентських виборів США. У списку — частина військових об'єктів РФ, які потрапляють у зону ураження "Томагавків".

Related video

Ще восени 2024 року до США їздив президент України Володимир Зеленський і передав Білому дому список бажаних цілей у РФ, пояснив в ефірі медіа NV військовий аналітик, ветеран, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Ідеться про 200 об'єктів, знищення яких знизить бойові спроможності ЗС РФ. Фокус зібрав інформацію про появу "Томагавків" та про можливості цього засобу ураження.

Ракета Томагавк - коментар Олексія Гетьмана про зброю США та цілі в РФ

Гетьман відповів на питання журналіста, який цікавився, чи дійсно Трамп надасть ракети "Томагавк" після того, як вивчить питання можливих ударів України. Експерт уточнив, що Україна вже показувала, які цілі обирає під час далекобійних ударів власними ракетами — "Нептуном" та "Фламінго". Цілі Сил оборони — не цивільні об'єкти, на відміну від ударів ЗС РФ, пролунало в ефірі. Ідеться про об'єкти, які є "критичними для нас з точки зору підтримки, чи керування, чи постачання на лінію фронту". Крім того, Трамп і так повинен знати про те, куди битимуть українців, — список з 200 пунктів заздалегідь передали у Вашингтон, сказав він.

"Майже рік тому наша делегація до Сполучених Штатів і привозила список із 200 об'єктів, які ми маємо знищити для того, щоб послабити можливість росіян, щонайменше, на лінії фронту. Тому це така заява, ну, більш популістична. Він чудово знає, куди і що ми збираємося знищувати", — наголосив Гетьман.

Експерт також зауважив, що "Томагавк" — ракета, яка з'явилась у 70-80 роках минулого століття і дещо схожа на український крилатий "Нептун": летить так само низько. На його думку, цей засіб ураження хоч і старий, але модернізований, а низька висота польоту — це одна з його основних переваг, пояснив співрозмовник NV.

Ракета Томагавк — деталі

"Томагавк" (Tomahawk) — крилата дозвукова крилата ракета США, перший варіант якої з'явився у 1970 році, а на озброєння американської армії вона стала з 1983. Виробник (на цей час) — компанія Raytheon. Протягом майже 50 років засіб ураження модернізувався — з'явилось кілька видів боєголовок (фугасна, кумулятивна, ядерна), різні типи ракет (з різними можливостями та під різні боєголовки), вдосконалилась система наведення (є чотири основні системи й додаткова для протикорабельних ракет).

Основні тактико-технічні характеристики ракети "Томагавк" — на інфографіці Фокусу:

фізичні розміри — довжина до 6,25 м, діаметр 0,52 м, розмах крил 2,67 м;

вага — загальна 1 450 кг, бойової частини — близько 450 кг;

дальність — від 900 до 2500 км (залежно від виду ракети);

швидкість — 880-900 км/год;

види бойової частини — осколково-фугасна, кумулятивна (пробиває бункери, укріплення), ядерна (знята з 2013 року);

пуск — з надводних кораблів, субмарин, мобільних наземних пускових установок Typhon;

ціна — орієнтовно 1,3 млн дол. (відповідно до замовлення уряду США на 56 ракет на 2026 рік, написало Reuters).

Як запускати "Томагавки"

Наземний пуск — з мобільної установки SMRF Typhon

На порталі Defense News весною 2025 року повідомили, що США мають дві батареї Typhon. При цьому обидві вже використовуються: перша — угрупуванням на Філіппінах в Індо-Тихоокеанському регіоні, друга — командуванням на Гаваї в Тихоокеанському регіоні. Одна батарея — це чотири пускових установки (орієнтовні розміри — довжина 7,6 м, ширина 2,4 м, висота 3 м), командний пункт, допоміжна техніка.

У вересні 2025 року на порталі Defense Express розповіли, що армія США, ймовірно, має непотрібні пускові для "Томагавків" (випущено 4-8 зі запланованих 56). Аналітики з'ясували, що американська піхота списує установки LRF (Long Range Fires) через погану прохідність на піску. Водночас зауважується, що машини в будь-якому випадку знадобляться Пентагону, але наголосили, що "Томагавки" можна прилаштувати "на будь-яке інше колісне шасі".

Морське базування

Про можливості пуску "Томагавків" з надводних та підводних кораблів розповіли на порталі аналітичного центру CSIS. Вказується, що ракети можуть запускатись з крейсерів Ticonderoga та есмінців класу Arleigh Burke, з ударних підводних човнів (SSN) та чотирьох підводних човнів із крилатими ракетами класу Ohio (SSGN).

Можливі цілі "Томагавків"

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 5 жовтня розповіли, до яких цілей може дістати "Томагавк" на території РФ. Згідно з оцінками ISW, у зону ураження 1 600 км потрапляє 1 665 цілей, у зону ураження 2 500 км — 1 945 цілей. У останньому випадку ракети дістануть до військових підприємств, аеродромів та НПЗ в Уральських горах, свідчить карта Інституту.

Ракета Томагавк - які цілі на території РФ Фото: ISW

Зазначимо, весною 2025 року військовий консультант Пентагона Рубен Джонсон написав, що у США є дефіцит ракет "Томагавк". Можлива причина такої ситуації — надто часте застосування цих засобів ураження і регулярне, але непередбачуване, скорочення фінансування.

Нагадуємо, у жовтні на Defense Express детально описали система навігації ракет "Томагавк" та пояснили, навіщо потрібні розвіддані США для їхнього застосування.