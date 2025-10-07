Украине обещают "Томагавки": известны ли цели в РФ и какие возможности ракеты (инфографика)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп должен знать, по каким целям в Российской Федерации ударят ракеты "Томагавк", объяснил аналитик. Украина передала список возможных целей еще год назад, осенью 2024 года, незадолго до президентских выборов США. В списке — часть военных объектов РФ, которые попадают в зону поражения "Томагавков".

Related video

Еще осенью 2024 года в США ездил президент Украины Владимир Зеленский и передал Белому дому список желаемых целей в РФ, пояснил в эфире медиа NV военный аналитик, ветеран, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Речь идет о 200 объектах, уничтожение которых снизит боевые возможности ВС РФ. Фокус собрал информацию о появлении "Томагавков" и о возможностях этого средства поражения.

Ракета Томагавк — комментарий Алексея Гетьмана об оружии США и целях в РФ

Гетьман ответил на вопрос журналиста, который интересовался, действительно ли Трамп предоставит ракеты "Томагавк" после того, как изучит вопрос возможных ударов Украины. Эксперт уточнил, что Украина уже показывала, какие цели выбирает во время дальнобойных ударов собственными ракетами — "Нептуном" и "Фламинго". Цели Сил обороны — не гражданские объекты, в отличие от ударов ВС РФ, прозвучало в эфире. Речь идет об объектах, которые являются "критическими для нас с точки зрения поддержки, или управления, или поставки на линию фронта". Кроме того, Трамп и так должен знать о том, куда будут бить украинцы, — список из 200 пунктов заранее передали в Вашингтон, сказал он.

"Почти год назад наша делегация в Соединенные Штаты и привозила список из 200 объектов, которые мы должны уничтожить для того, чтобы ослабить возможность россиян, по меньшей мере, на линии фронта. Поэтому это такое заявление, ну, более популистское. Он прекрасно знает, куда и что мы собираемся уничтожать", — подчеркнул Гетьман.

Эксперт также отметил, что "Томагавк" — ракета, которая появилась в 70-80 годах прошлого века и несколько похожа на украинский крылатый "Нептун": летит так же низко. По его мнению, это средство поражения хоть и старое, но модернизированное, а низкая высота полета — это одно из его основных преимуществ, пояснил собеседник NV.

Ракета Томагавк — детали

"Томагавк" (Tomahawk) — крылатая дозвуковая крылатая ракета США, первый вариант которой появился в 1970 году, а на вооружение американской армии она стала с 1983. Производитель (на данный момент) — компания Raytheon. В течение почти 50 лет средство поражения модернизировалось — появилось несколько видов боеголовок (фугасная, кумулятивная, ядерная), различные типы ракет (с различными возможностями и под разные боеголовки), усовершенствовалась система наведения (есть четыре основные системы и дополнительная для противокорабельных ракет).

Основные тактико-технические характеристики ракеты "Томагавк" — на инфографике Фокуса:

физические размеры — длина до 6,25 м, диаметр 0,52 м, размах крыльев 2,67 м;

вес — общий 1 450 кг, боевой части — около 450 кг;

дальность — от 900 до 2500 км (в зависимости от вида ракеты);

скорость — 880-900 км/ч;

виды боевой части — осколочно-фугасная, кумулятивная (пробивает бункеры, укрепления), ядерная (снята с 2013 года);

пуск — с надводных кораблей, субмарин, мобильных наземных пусковых установок Typhon;

цена — ориентировочно 1,3 млн долл. (в соответствии с заказом правительства США на 56 ракет на 2026 год, написало Reuters).

Как запускать "Томагавки"

Наземный пуск — с мобильной установки SMRF Typhon

На портале Defense News весной 2025 года сообщили, что США имеют две батареи Typhon. При этом обе уже используются: первая — группировкой на Филиппинах в Индо-Тихоокеанском регионе, вторая — командованием на Гавайях в Тихоокеанском регионе. Одна батарея — это четыре пусковых установки (ориентировочные размеры — длина 7,6 м, ширина 2,4 м, высота 3 м), командный пункт, вспомогательная техника.

В сентябре 2025 года на портале Defense Express рассказали, что армия США, вероятно, имеет ненужные пусковые для "Томагавков" (выпущено 4-8 из запланированных 56). Аналитики выяснили, что американская пехота списывает установки LRF (Long Range Fires) из-за плохой проходимости на песке. При этом отмечается, что машины в любом случае понадобятся Пентагону, но подчеркнули, что "Томагавки" можно пристроить "на любое другое колесное шасси".

Морское базирование

О возможностях пуска "Томагавков" с надводных и подводных кораблей рассказали на портале аналитического центра CSIS. Указывается, что ракеты могут запускаться с крейсеров Ticonderoga и эсминцев класса Arleigh Burke, с ударных подводных лодок (SSN) и четырех подводных лодок с крылатыми ракетами класса Ohio (SSGN).

Возможные цели "Томагавков"

Аналитики Института изучения войны в отчете за 5 октября рассказали, до каких целей может достать "Томагавк" на территории РФ. Согласно оценкам ISW, в зону поражения 1 600 км попадает 1 665 целей, в зону поражения 2 500 км — 1 945 целей. В последнем случае ракеты достанут до военных предприятий, аэродромов и НПЗ в Уральских горах, свидетельствует карта Института.

Ракета Томагавк — какие цели на территории РФ Фото: ISW

Отметим, весной 2025 года военный консультант Пентагона Рубен Джонсон написал, что у США есть дефицит ракет "Томагавк". Возможная причина такой ситуации — слишком частое применение этих средств поражения и регулярное, но непредсказуемое, сокращение финансирования.

Напоминаем, в октябре на Defense Express подробно описали систему навигации ракет "Томагавк" и объяснили, зачем нужны разведданные США для их применения.