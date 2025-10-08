Ризик ескалації: в ISW дали оцінку реакції РФ на постачання Україні ракет Tomahawk

Росія посилила риторику погроз на адресу Сполучених Штатів через можливе постачання Україні крилатих ракет Tomahawk. Західні аналітики зазначають, що такі заяви спрямовані на стримування Вашингтона і затримку надання Києву далекобійного озброєння.

Американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному звіті вказують, що Кремль розвиває кампанію впливу, прагнучи запобігти передачі Україні ракет Tomahawk. 7 жовтня прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що поставки таких ракет стануть "серйозною ескалацією", хоча, за його словами, це "не змінить ситуацію на лінії фронту". Він також нагадав, що Tomahawk здатні нести ядерну боєголовку.

Пєсков підкреслив, що Путін однозначно висловив позицію з приводу реакції Росії на подібні кроки. Так, 2 жовтня російський лідер попередив США, що постачання Tomahawk нібито призведуть до "залучення американського військового персоналу в українські удари". А 5 жовтня Путін пригрозив "руйнуванням позитивної тенденції" в американо-російських відносинах.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв з цього приводу висловився жорсткіше і натякнув на те, що якщо "томагавки" потраплять в Україну, то ними "вдарять по Парижу, Берліну і Варшаві".

Інші офіційні особи РФ коментують постачання ракет у такому ж тоні. Сенатор Володимир Джабаров заявив, що Росія буде змушена завдати превентивного удару по Україні і що "не тільки Україна постраждає".

Аналітики у зв'язку з цим зазначають, що подібна реакція Кремля спостерігалася і тоді, коли США обговорювали постачання Україні тактичних ракетних систем ATACMS, високомобільних ракетних систем HIMARS, винищувачів F-16 і танків Abrams. Це на певний час затримувало надання західної зброї Україні.

Однак у всіх попередніх випадках застосування Києвом далекобійного озброєння і порушення так званих "червоних ліній" не призводило до ескалації з боку РФ.

"Останні погрози Кремля щодо ракет Tomahawk є частиною кампанії, що покликана змусити опонентів Росії ухвалювати політичні рішення, які фактично вигідні Москві", — підсумували в ISW.

Нагадаємо, 29 вересня, спецпосланець президента США в Україні генерал Кіт Келлог повідомив, що Дональд Трамп дозволив використання далекобійної зброї по території Росії. Однак пізніше він уточнив, що остаточне рішення про передачу ракет Tomahawk поки що не ухвалено.

6 жовтня Трамп заявив, що практично ухвалив рішення про надання американських крилатих ракет Tomahawk Україні. Водночас наголосив, що "не шукає ескалації" і спочатку має намір "поставити кілька запитань" українцям щодо використання цих ракет.