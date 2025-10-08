Риск эскалации: в ISW дали оценку реакции РФ на поставки Украине ракет Tomahawk

Россия усилила риторику угроз в адрес Соединенных Штатов из-за возможной поставки Украине крылатых ракет Tomahawk. Западные аналитики отмечают, что подобные заявления направлены на сдерживание Вашингтона и задержку предоставления Киеву дальнобойного вооружения.

Американские аналитики Института изучения войны (ISW) в ежедневном отчете указывают, что Кремль развивает кампанию влияния, стремясь предотвратить передачу Украине ракет Tomahawk. 7 октября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки таких ракет станут "серьезной эскалацией", хотя, по его словам, это "не изменят ситуацию на линии фронта". Он также напомнил, что Tomahawk способны нести ядерную боеголовку.

Песков подчеркнул, что Путин однозначно выразил позицию по поводу реакции России на подобные шаги. Так 2 октября, российский лидер предупредил США, что поставки Tomahawk якобы приведут к "вовлечению американского военного персонала в украинские удары". А 5 октября Путин пригрозил "разрушением позитивной тенденции" в американо-российских отношениях.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев по этому поводу выразился жестче и намекнул на то, что если "томагавки" попадут в Украину, то ими "ударят по Парижу, Берлину и Варшаве".

Другие официальные лица РФ комментируют поставки ракет в таком же тоне. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия будет вынуждена нанести превентивный удар по Украине и что "не только Украина пострадает".

Аналитики в этой связи отмечают, что подобная реакция Кремля наблюдалась и тогда, когда США обсуждали поставки Украине тактических ракетных систем ATACMS, высокомобильных ракетных систем HIMARS, истребителей F-16 и танков Abrams. Это на время задерживало предоставление западного оружия Украине.

Однако во всех предыдущих случаях применение Киевом дальнобойного вооружения и нарушение так называемых "красных линий" не приводило к эскалации со стороны РФ.

"Последние угрозы Кремля относительно ракет Tomahawk являются частью кампании, которая призвана заставить оппонентов России принимать политические решения, которые фактически выгодны Москве", — подытожили в ISW.

Напомним, 29 сентября, спецпосланник президента США в Украине генерал Кит Келлог сообщил, что Дональд Трамп разрешил использование дальнобойного оружия по территории России. Однако позже он уточнил, что окончательное решение о передаче ракет Tomahawk пока не принято.

6 октября Трамп заявил, что практически принял решение о предоставлении американских крылатых ракет Tomahawk Украине. В то же время подчеркнул, что "не ищет эскалации" и сначала намерен "задать несколько вопросов" украинцам относительно использования этих ракет.