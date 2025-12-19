"Сапсан" против "Искандера": зачем ВСУ баллистика, бьющая на меньшее расстояние, чем дроны (видео)

Украина получила возможность нанести баллистические удары оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Сапсан" по важным объектам Российской Федерации. Пусковая установка прошла испытания до начала большой войны, потом была пауза, а в 2022 году все ускорилось благодаря рискованному плану Минобороны. Какие особенности первой украинской баллистической ракеты, чем она похожа и чем отличается от аналогов РФ и как будет работать по сравнению с дронами?

Первые шаги для создания первого украинского ракетного комплекса сделали в 2006-2009 годах, когда украинская власть приняла решение о начале проектирования. Незадолго до большой войны появились кадры первых испытаний, а в 2021 году заговорили о готовности проекта на 80% и о возможности построить первую экспериментальную батарею ОТРК "Сапсан" (или "Гром-2" — название экспортного варианта). Фокус собрал информацию об ОТРК "Сапсан", который прошел непростой путь от замысла 20 лет назад до первых успешных отработок в 2025 году.

ОТРК "Сапсан" — кадры испытаний

ОТРК "Сапсан" — что произошло в 2022-2025 годах

О том, как развивалась программа с 2022 по 2025 год, подробно рассказал бывший заместитель министра обороны Александр Лиев. 9 декабря экс-чиновник написал на Facebook, что комплексом "Сапсан", как выяснилось, занимались с первых месяцев полномасштабного вторжения. По его словам, в августе 2022 года Минобороны заключило первый контракт с КБ "Южное" на производство первого ОТРК 1КР1 "Сапсан". После этого в 2023 году — первые успешные испытания, в 2024 — первые боевые испытания, в 2025 — серийное производство и "системное применение". Лиев не уточнил, когда именно и по каким целям РФ применили украинскую баллистику.

ОТРК "Сапсан" — презетация на оружейной выставке в 2018 году (архив военного эксперта Михаила Жирохова)) Фото: Михаил Жирохов (личный архив)

Официально Генштаб ВСУ ни разу не подтверждал испытания или удары баллистического "Сапсана". Минобороны РФ регулярно отчитывалось, что то ударили по складу баллистических ракет "Сапсан"/"Гром-2", то по производственным мощностям, то по пусковым установкам. В Telegram-канале ведомства около 40 раз упоминали о новых украинских комплексах. О "Сапсане" писали с 11 ноября 2024 по 20 сентября 2025, а о "Гром-2" — с 30 сентября 2022 и по декабрь 2025: раз в месяц стабильно будто бы сбивали по 1-2 баллистических ракеты.

ОТРК "Сапсан" — Минобороны РФ о якобы сбитой баллистике 15 декабря 2025 года Фото: Скриншот

В августе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что состоялись первые успешные испытания украинской баллистики. 13 июня 2025 года о баллистике вспомнил тогдашний глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, ОТРК "Сапсан" ударил по военной цели на территории РФ и вскоре первая украинская баллистика поступит в ВСУ. Незадолго до этого оккупационные власти Крыма показали воронку в поле и заявили, что это ударила ракета "Гром-2".

В декабре 2025 года президент Владимир Зеленский в одном из выступлений сообщил, что Украина бьет по российским стратегическим объектам, используя "Сапсан" и другие ракеты/дроны.

"Сапсан" и "Искандер-М" — сравнение возможностей

"Сапсан"/"Гром-2" — оперативно-тактический комплекс, способный запустить баллистические ракеты на расстояние до 500 км. Состав батареи ОТРК "Сапсан" — шесть машин различного назначения: две пусковые установки, две машины заряжания, две машины управления (командование батареи и командование дивизиона).

ВС РФ запускают по Украине баллистические ракеты "Искандер-М", а с недавних пор, еще и "Искандер-1000". Совместно с другими средствам поражения, эти ракеты вредят украинским инфраструктурным объектам. Можно сравнить характеристики российской и украинской баллистики, чтобы оценить возможности ОТРК "Сапсан" при ударах по целям в РФ.

ОТРК "Сапсан" — сравнение украинской баллистической ракеты и "Искандер-М" Фото: Скриншот

Сравнение украинского комплекса "Сапсан" (по данным из открытых источников) и российского "Искандер-М" показывает, что они имеют одинаковую дальность и вес боевой части. Ориентировочная скорость украинской ракеты на 20% меньше, но выше, чем скорость любого дрона. Отметим, что точные тактико-технические характеристики ОТРК "Сапсан"/"Гром-2" не известны.

Удары дронов ВСУ и польза от баллистического "Сапсана"

Ориентировочно, с зимы 2024 года Украина начала систематически бить по военным и стратегическим объектам РФ различными моделями дальнобойных тяжелых дронов и ракет. О результативности ударов написали аналитические центры RUSI и CEPA:

в 2024 году насчитали 75 ударов по нефте-газовой инфраструктуре РФ, в 2025 — 130;

во время налетов использовали FP-1 (дальность до 1600 км, вес БЧ до 120 кг), FP-2 (200 км, 100 кг), Ан-126 "Лютый" (2000 км, 75 кг) и др;

усредненное количество дронов в каждой атаке — 100-150, средняя цена — 80 тыс. долл. за дрон;

ориентировочные годовые затраты на удары по РФ — 12 млн долл.

Результаты ударов — в 2025 году Россия сократила экспорт нефти и газа на 6% по сравнению с 2024. Кроме того, годовые потери отрасли — 863 млн долл., а прошлогодний доход — 189 млрд долл. То есть итог годовых дальнобойных атак Украины — "минус" 0,46% в доходах РФ.

Аналитики отметили, что результаты могли быть более впечатляющими, если бы били не легкими и относительно медленными дронами, а ракетами, похожими на Tomahawk. Тогда бы по российским стратегическим объектам ударили бы снаряды, весом 1,5 т на скорости 880-890 км/ч (0,75 Маха), и это "добавляет кинетическую энергию к взрывному удару".

В статье упоминается новое средство поражения, которое есть у Украины и которое может наносить больший вред россиянам — это ракета "Фламинго", которая будет бить по цели на скорости 950 км/ч. Отметим, еще большую кинетическую энергию удара имеет ОТРК "Сапсан": ракета пролетит втрое меньшее расстояние, чем БпЛА, но врежется в НПЗ или нефтяной терминал РФ на скорости 6000 км/ч.

