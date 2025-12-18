Есть жертвы среди экипажа: дроны атаковали судно в порту российского Ростова, — росСМИ (видео)

В ночь на 18 декабря Ростовскую область России, в результате чего в части региона начался блэкаут. Также власти заявляют об ударе по порту и жертвах.

Беспилотники атаковали танкер в порту Ростова, в результате чего, по предварительной информации, есть жертвы среди членов экипажа. Об этом сообщил губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

"В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным, среди экипажа есть жертвы. Информация уточняется", — отметил чиновник.

Также, по словам губернатора, в Ростове пострадали два корпуса многоэтажного здания: зафиксированы разрушения и задымление.

Городской голова Ростова-на-Дону Александр Скрябин впоследствии уточнил информацию. По его данным, дроны поразили танкер, однако разлива нефти "удалось избежать". На месте поднялся пожар.

"Разлива нефтепродуктов удалось избежать. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие", — говорится в сообщении.

Других подробностей пока российские власти не раскрывают.

Кроме Ростова, под атакой в ночь на 18 декабря оказался город Батайск Ростовской области РФ. По информации губернатора, в Батайске после атаки БПЛА якобы загорелись два частных жилых дома, известно о четырех пострадавших.

В то же время Telegram-каналы пишут, что в части Батайска после серии взрывов начался блэкаут.

Напомним, 17 декабря российское медиа "РИА Новости" сообщило, что в Минобороны РФ признали удвоение атак беспилотников ВСУ.

Также в ночь на 17 декабря российский Славянск-на-Кубани атаковали дроны: в городе загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод.