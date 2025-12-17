В РФ признали удвоение атак дронов ВСУ: "эффективность" ПВО Москвы и полк С-500

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов выступил на коллегии перед российскими военными и президентом Владимиром Путиным. Глава ведомства подтвердил двойной рост атак дронов ВСУ и похвастался возможностями противовоздушной обороны Москвы.

Украина существенно нарастила количество воздушных ударов, признал Белоусов. Во фрагменте выступления, опубликованном в канале росСМИ "РИА Новости" слышно, как чиновник рассказал о работе средств ПВО, которые достигли якобы 97% эффективности. Особенно отличилась ПВО Москвы, уточнил Белоусов и рекомендовал другим регионам иметь такие же средства защиты, как российская столица.

Как заверил податель, в начале 2025 года Украина якобы запускала 1500 БпЛА в месяц, а к концу года — 3700. Несколько слов было сказано о системе ПВО. В частности, для сбивания украинских БпЛА россияне планируют все шире использовать FPV-перехватчики. Кроме того, армия получила полк зенитных установок С-500, которые могут сбивать цели в космосе.

Відео дня

Один из тезисов Белоусова касался ударов по украинской энергетике. Глава Минобороны РФ признал преднамеренные воздушные атаки и сообщил, что якобы повреждено 70% мощностей ТЭС. Среди прочего, чиновник загадал о достижениях подразделения "Рубикон", которое использует оптоволоконные дроны на фронте в Украине, и о том, что нужно обучать работе с дронами еще "десятки тысяч россиян", желательно, в возрасте до 35 лет.

Война РФ – Белоусов об ударах по энергетике Украины в 2025 году Фото: Скриншот

Министр обороны РФ сообщил другие "итоги" войны в Украине и противостояния с Западом. По его словам, в течение года в российскую армию пришло якобы 410 тыс. контрактников. Кроме того, Белоусов продолжает уверять, что ВС РФ якобы оккупировали три украинских города: речь идет о Купянске, Покровске и Мирнограде.

Война РФ — детали

17 декабря на коллегии Минобороны РФ также выступил Владимир Путин. Глава Кремля заявил, что планирует воевать до тех пор, пока не достигнет "поставленных целей": при этом не упоминал о "мирном плане", о прекращении огня и возможности переговоров. Кроме того, он напомнил присутствующим о возможностях "новейшего" российского оружия — о ракетах "Орешник", "Буревестник", "Посейдон". По словам Путина, в Украине создадут "буферную зону" и, если украинцы не согласятся на капитуляцию, оккупация продолжится "военным путем".

Аналитики проекта DeepState исследовали темпы продвижения ВС РФ с 2022 по 2025 год. Выяснилось, что для полной оккупации Донецкой области россияне должны воевать еще три года, продолжая терять живую силу с той же скоростью, что и до сих пор.

Война РФ - какую часть Донецкой области пытается захватить Кремль в 2025 году Фото: DeepState

Напоминаем, днем 17 декабря Генштаб ВСУ сообщил о дальнобойном ударе вглубь территории РФ и о поражении еще одной нефтегазовой платформы в Каспийском море. Между тем OSINTеры изучают последствия атаки подводного дрона СБУ на подводную лодку проекта "Варшавянка" в Новороссийске: оценивают степень повреждения и возможность ремонта.