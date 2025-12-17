У РФ визнали подвоєння атак дронів ЗСУ: "ефективність" ППО Москви та полк С-500

Міністр оборони Російської Федерації Андрій Бєлоусов виступив на колегії перед російськими військовими та президентом Володимиром Путіним. Глава відомства підтвердив подвійне зростання атак дронів ЗСУ і повихвалявся можливостями протиповітряної оборони Москви.

Україна суттєво наростила кількість повітряних ударів, визнав Бєлоусов. У фрагменті виступу, опублікованому у каналі росзМІ "РИА Новости" чути, як посадовець розповів про роботу засобів ППО, які досягнули начебто 97% ефективності. Особливо відзначилась ППО Москви, уточнив Бєлоусов та рекомендував іншим регіонам мати такі ж засоби захисту, як російська столиця.

Як запевнив подавець, на початку 2025 року Україна начебто запускала 1500 БпЛА на місяць, а до кінця року — 3700. Кілька слів було сказано про систему ППО. Зокрема, для збиття українських БпЛА росіяни планують все ширше використовувати FPV-перехоплювачі. Крім того, армія отримала полк зенітних установок С-500, які можуть збивати цілі у космосі.

Відео дня

Одна з тез Бєлоусова стосувалась ударів по українській енергетиці. Глава Міноборони РФ визнав навмисні повітряні атаки і повідомив, що начебто пошкоджено 70% потужностей. Серед іншого, посадовець загадав про досягнення підрозділу "Рубікон", яке використовує оптоволоконні дрони на фронті в Україні, і про те, що потрібно навчати роботі з дронами ще "десятки тисяч росіян", бажано, віком до 35 років.

Міністр оборони РФ повідомив інші "підсумки" війни в Україні та протистояння з Заходом. З його слів, протягом року у російську армію прийшло начебто 410 тис. контрактників. Крім того, Бєлоусов продовжує запевняти, що ЗС РФ начебто окупували три українських міста: ідеться про Куп'янськ, Покровськ та Мирноград.

Війна РФ — деталі

17 грудня на колегії Міноборони РФ також виступив Володимир Путін. Очільник Кремля заявив, що планує воювати доти, поки не досягне "поставлених цілей": при цьому не згадував про "мирний план", про припинення вогню та можливість перемовин. Крім того, він нагадав присутнім про можливості "новітньої" російської зброї — про ракети "Орєшнік", "Бурєвєстнік", "Посейдон". Зі слів Путіна, в Україні створять "буферну зону" і, якщо українці не погодяться на капітуляції, окупація продовжиться "військовим шляхом".

Новина доповнюється…