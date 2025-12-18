Є жертви серед екіпажу: дрони атакували судно у порту російського Ростова, — росЗМІ (відео)

У ніч на 18 грудня Ростовську область Росії, внаслідок чого у частині регіону почався блекаут. Також влада заявляє про удар по порту та жертв.

Безпілотники атакували танкер у порту Ростова, внаслідок чого, за попередньою інформацією, є жертви серед членів екіпажу. Про це повідомив губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар у своєму Telegram-каналі.

"У порту Ростова пошкоджено судно, за попередніми даними, серед екіпажу є жертви. Інформація уточнюється", — зазначив чиновник.

Скриншот | повідомлення губернатора про удар по судні у порту Ростова

Також, за словами губернатора, у Ростові постраждали два корпуси багатоповерхової будівлі: зафіксовані руйнування та задимлення.

Міський голова Ростова-на-Дону Олександр Скрябін згодом уточнив інформацію. За його даними, дрони уразили танкер, однак розливу нафти "вдалося уникнути". На місці здійнялася пожежа.

"Розливу нафтопродуктів вдалося уникнути. На жаль, є загиблі та постраждалі", — йдеться у повідомленні.

Інших подробиць наразі російська влада не розкриває.

Окрім Ростова, під атакою у ніч на 18 грудня опинилося місто Батайськ Ростовської області РФ. За інформацією губернатора, у Батайську після атаки БпЛА нібито загорілися два приватні житлові будинки, відомо про чотирьох постраждалих.

Водночас Telegram-канали пишуть, що у частині Батайська після серії вибухів почався блекаут.

Нагадаємо, 17 грудня російське медіа "РИА Новости" повідомило, що у Міноборони РФ визнали подвоєння атак безпілотників ЗСУ.

Також у ніч на 17 грудня російський Слов'янськ-на-Кубані атакували дрони: у місті загорівся великий нафтопереробний завод.