Слов'янськ-на-Кубані атакували безпілотники: у місті палає НПЗ, — соцмережі (відео)

У ніч на 17 грудня ударні безпілотники атакували місто Слов'янськ-на-Кубані, що розташоване у Краснодарському краю Росії.

Внаслідок нальоту дронів пошкоджень зазнав місцевий нафтопереробний завод, повідомив телеграм-канал "Supernova+".

"Слов'янськ-на-Кубані… Момент удару по НПЗ", — йдеться у підписі до відео.

На кадрах, оприлюднених в соцмережах, можна побачити момент прильоту та почути звуки вибухів після того, як БПЛА влучає у ціль.

За словами місцевих мешканців після удару безпілотника на території НПЗ спалахнула пожежа.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв наразі не відреагував на удар по регіону.

Водночас російське пропагандистське видання Mash стверджує, що фрагменти українських безпілотників знайшли в приватному секторі Слов'янська-на-Кубані та в селищі Прибережний.

"У кількох будинках пошкоджено дахи, вибито вікна. Також у районному центрі зафіксували пошкодження на мережах електропостачання", — йдеться у повідомленні.

На момент публікації матеріалу українська не коментувала атаки на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані.

Нагадаємо, у ніч на 17 грудня Саратов атакували ударні БПЛА.

У ніч на 15 грудня дрони атакували Ростовську область, внаслідок чого частина регіону залишилась без водопостачання.