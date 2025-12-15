Дрони атакували Ростовську область: частина регіону залишилась без водопостачання (відео)

У ніч на 15 грудня ударні безпілотники атакували Ростов-на-Дону та загалом Ростовську область РФ. Вибухи також лунали у Московській області.

Масованої атаки БПЛА зазнали Ростов, Каменськ, Новошахтинськ, а також Каменський, Міллеровський, Чортковський, Білокалитвинський, Шолоховський, Тацинський, Тарасовський, Морозовський і Костянтинівський райони Ростовської області, повідомив губернатор регіони Юрій Слюсар.

"У Ростові загорілися два легкових автомобілі, припарковані біля приватного будинку. Господар машини, який самостійно почав гасити вогонь, отримав опік руки", — написав Слюсар.

У мережі також з'явились відео, на яких зафіксовано, як російська ППО намагається відбитись від нічної атаки.

За словами Слюсаря, через пошкодження ЛЕП у Каменському районі зупинено роботу водозабору та насосної станції.

Відео дня

"Без водопостачання залишаються мешканці мікрорайону Заводський у Каменську, хутора Масловка та станції Погорілово. Чергові служби приступлять до відновлювальних робіт після знешкодження БПЛА", — пояснив Слюсар.

Крім того, за спостереженнями російського видання Astra, цієї ночі було збито 15 дронів, які летіли атакувати столицю РФ — Москву.

Через атаку БПЛА тимчасово зупиняли роботу аеропортів Домодєдово та Жуковського. Згодом ці обмеження зняли.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаки на Ростов та Московщину.

Нагадаємо, у ніч на 15 грудня по Бєлгороду вдарили ракетами, через що частина міста залишилась без світла.

У ніч на 14 грудня дрони вдарили по кількох регіонах РФ та Криму.