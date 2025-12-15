Дроны атаковали Ростовскую область: часть региона осталась без водоснабжения (видео)

В ночь на 15 декабря ударные беспилотники атаковали Ростов-на-Дону и в целом Ростовскую область РФ. Взрывы также раздавались в Московской области.

Массированной атаке БПЛА подверглись Ростов, Каменск, Новошахтинск, а также Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы Ростовской области, сообщил губернатор регионы Юрий Слюсарь.

"В Ростове загорелись два легковых автомобиля, припаркованные возле частного дома. Хозяин машины, который самостоятельно начал тушить огонь, получил ожог руки", — написал Слюсарь.

В сети также появились видео, на которых зафиксировано, как российская ПВО пытается отбиться от ночной атаки.

По словам Слюсаря, из-за повреждения ЛЭП в Каменском районе остановлена работа водозабора и насосной станции.

Відео дня

"Без водоснабжения остаются жители микрорайона Заводской в Каменске, хутора Масловка и станции Погорелово. Дежурные службы приступят к восстановительным работам после обезвреживания БПЛА", — пояснил Слюсарь.

Кроме того, по наблюдениям российского издания Astra, этой ночью было сбито 15 дронов, которые летели атаковать столицу РФ — Москву.

Из-за атаки БПЛА временно останавливали работу аэропортов Домодедово и Жуковского. Впоследствии эти ограничения сняли.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки на Ростов и Московщину.

Напомним, в ночь на 15 декабря по Белгороду ударили ракетами, из-за чего часть города осталась без света.

В ночь на 14 декабря дроны ударили по нескольким регионам РФ и Крыму.