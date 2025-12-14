Дроны ударили по нескольким регионам РФ и Крыму: атакована ГРЭС и нефтебазы оккупантов (видео)

В ночь на 14 декабря ударные беспилотники атаковали нефтебазу в Волгоградской и ГРЭС в Смоленской области России. Кроме того, попадания зафиксированы во временно аннексированном Симферополе.

"БПЛА поразили нефтебазу в городе Урюпинск Волгоградской области", — говорится в подписи к видео в телеграм-канале "Exilenova+".

Отмечается, что на пораженной дронами нефтебазе горят резервуары с нефтепродуктами.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что в Урюпинске зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе.

"Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента. Проводится эвакуация жителей прилегающих к нефтебазе домов", — написал Бочаров.

В то же время беспилотники ударили еще и по государственной районной электростанции (ГРЭС) в Смоленской области.

Відео дня

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что российская ПВО сбила 7 дронов над регионом.

"По предварительным данным, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет", — написал Анохин.

Кроме того, местные телеграмм-каналы сообщают об атаке беспилотников в Крыму. В частности, речь идет о нефтебазе в Симферополе, на которой вспыхнул пожар.

Пожар на нефтебазе в Симферополе Фото: Соцсети

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки дронов по Волгоградской, Смоленский области и Крыму.

Напомним, вечером 12 декабря и после полуночи Саратовскую область России атаковали беспилотники.

Фокус также писал о том, что Трамп одобрил удары Украины по теневому флоту Путина.