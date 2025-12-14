Дрони вдарили по кількох регіонах РФ та Криму: атакована ДРЕС та нафтобази окупантів (відео)

У ніч на 14 грудня ударні безпілотники атакували нафтобазу у Волгоградській та ДРЕС у Смоленській області Росії. Крім того, влучання зафіксовані в тимчасово анексованому Сімферополі.

"БПЛА уразили нафтобазу в місті Урюпінськ Волгоградської області", — йдеться у підписі до відео у телеграм-каналі "Exilenova+".

Зазначається, що на ураженій дронами нафтобазі палають резервуари з нафтопродуктами.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив, що в Урюпінську зафіксовано осередок загоряння на нафтобазі.

"Пожежники та оперативні служби, а також співробітники муніципального утворення працюють на місці інциденту. Проводиться евакуація мешканців прилеглих до нафтобази будинків", — написав Бочаров.

Водночас безпілотники вдарили ще й по державній районній електростанції (ДРЕС) у Смоленській області.

Відео дня

Губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що російська ППО збила 7 дронів над регіоном.

"За попередніми даними, постраждалих і пошкоджень об'єктів інфраструктури немає", — написав Анохін.

Крім того, місцеві телеграм-канали повідомляють про атаку безпілотників у Криму. Зокрема, йдеться про нафтобазу у Сімферополі, на якій спалахнула пожежа.

Пожежа на нафтобазі у Сімферополі Фото: Соцмережi

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаки дронів по Волгоградській, Смоленський області та Криму.

Нагадаємо, увечері 12 грудня та після опівночі Саратовську область Росії атакували безпілотники.

Фокус також писав про те, що Трамп схвалив удари України по тіньовому флоту Путіна.