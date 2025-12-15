По Белгороду ударили ракетами: часть города осталась без света, — соцсети (фото, видео)
В ночь на 15 декабря ударные беспилотники атаковали российский город Белгород, а в результате ракетного удара часть города осталась без электроснабжения.
Дроны поразили газотурбинную ТЭЦ "Луч", пишет телеграм-канал "Exilenova+".
"В Белгороде после объявления ракетной опасности поднимается густой дым в районе ТЭЦ, вероятно отработал господин хаймарс", — говорится в сообщении.
В сети также появились видео с атакованного Белгорода. Отмечается, что взрывы и задымление действительно наблюдается именно в районе расположения ТЭЦ "Луч".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что по Белгороду ударили ракетами.
"Враг нанес ракетный удар по Белгороду. Предварительно, никто не пострадал. В результате обстрела есть серьезные повреждения инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий", — написал Гладков.
Он также отметил, что в квартирах шести многоквартирных домов и одном частном доме повреждено остекление.
Также в сети всплывают фото из жилых районов Белгорода, которые остались без света после ракетной атаки.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала ни ракетный, ни дроновой удар по Белгороду.
Напомним, в ночь на 14 декабря дроны ударили по нескольким регионам РФ и Крыму.
Вечером 12 декабря и после полуночи Саратовскую область России атаковали беспилотники.