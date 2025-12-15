По Белгороду ударили ракетами: часть города осталась без света, — соцсети (фото, видео)

В ночь на 15 декабря ударные беспилотники атаковали российский город Белгород, а в результате ракетного удара часть города осталась без электроснабжения.

Дроны поразили газотурбинную ТЭЦ "Луч", пишет телеграм-канал "Exilenova+".

"В Белгороде после объявления ракетной опасности поднимается густой дым в районе ТЭЦ, вероятно отработал господин хаймарс", — говорится в сообщении.

В сети также появились видео с атакованного Белгорода. Отмечается, что взрывы и задымление действительно наблюдается именно в районе расположения ТЭЦ "Луч".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что по Белгороду ударили ракетами.

"Враг нанес ракетный удар по Белгороду. Предварительно, никто не пострадал. В результате обстрела есть серьезные повреждения инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий", — написал Гладков.

Відео дня

Он также отметил, что в квартирах шести многоквартирных домов и одном частном доме повреждено остекление.

Также в сети всплывают фото из жилых районов Белгорода, которые остались без света после ракетной атаки.

Белгород без света Белгород без света

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала ни ракетный, ни дроновой удар по Белгороду.

Напомним, в ночь на 14 декабря дроны ударили по нескольким регионам РФ и Крыму.

Вечером 12 декабря и после полуночи Саратовскую область России атаковали беспилотники.