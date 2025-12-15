По Бєлгороду вдарили ракетами: частина міста залишилась без світла, — соцмережі (фото, відео)
У ніч на 15 грудня ударні безпілотники атакували російське місто Бєлгород, а внаслідок ракетного удару частина міста залишилась без електропостачання.
Дрони уразили газотурбінну ТЕЦ "Луч", пише телеграм-канал "Exilenova+".
"В Бєлгороді після оголошення ракетної небезпеки піднімається густий дим у районі ТЕЦ, ймовірно відпрацював пан хаймарс", — йдеться у повідомленні.
В мережі також з'явились відео з атакованого Бєлгорода. Зазначається, що вибухи та задимлення справді спостерігається саме в районі розташування ТЕЦ "Луч".
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що по Бєлгороду вдарили ракетами.
"Ворог завдав ракетного удару по Бєлгороду. Попередньо, ніхто не постраждав. В результаті обстрілу є серйозні пошкодження інженерної інфраструктури. Аварійні та оперативні служби займаються ліквідацією наслідків", — написав Гладков.
Він також зазначив, що у квартирах шести багатоквартирних будинків та одному приватному будинку пошкоджено скління.
Також у мережі спливають фото з житлових районів Бєлгорода, які залишились без світла після ракетної атаки.
На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ні ракетного, ні дронового удару по Бєлгороду.
Нагадаємо, у ніч на 14 грудня дрони вдарили по кількох регіонах РФ та Криму.
Ввечері 12 грудня та після опівночі Саратовську область Росії атакували безпілотники.