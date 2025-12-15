По Бєлгороду вдарили ракетами: частина міста залишилась без світла, — соцмережі (фото, відео)

У ніч на 15 грудня ударні безпілотники атакували російське місто Бєлгород, а внаслідок ракетного удару частина міста залишилась без електропостачання.

Дрони уразили газотурбінну ТЕЦ "Луч", пише телеграм-канал "Exilenova+".

"В Бєлгороді після оголошення ракетної небезпеки піднімається густий дим у районі ТЕЦ, ймовірно відпрацював пан хаймарс", — йдеться у повідомленні.

В мережі також з'явились відео з атакованого Бєлгорода. Зазначається, що вибухи та задимлення справді спостерігається саме в районі розташування ТЕЦ "Луч".

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що по Бєлгороду вдарили ракетами.

"Ворог завдав ракетного удару по Бєлгороду. Попередньо, ніхто не постраждав. В результаті обстрілу є серйозні пошкодження інженерної інфраструктури. Аварійні та оперативні служби займаються ліквідацією наслідків", — написав Гладков.

Відео дня

Він також зазначив, що у квартирах шести багатоквартирних будинків та одному приватному будинку пошкоджено скління.

Також у мережі спливають фото з житлових районів Бєлгорода, які залишились без світла після ракетної атаки.

Бєлгород без світла Бєлгород без світла

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ні ракетного, ні дронового удару по Бєлгороду.

Нагадаємо, у ніч на 14 грудня дрони вдарили по кількох регіонах РФ та Криму.

Ввечері 12 грудня та після опівночі Саратовську область Росії атакували безпілотники.