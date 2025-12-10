Украина применила ОТРК "Сапсан": что известно о возможных ударах баллистики ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил об ОТРК "Сапсан", который использовали для удара по Российской Федерации. При этом баллистическая ракета появилась в перечне других средств поражения, которые есть у украинских вооруженных сил. Что говорили аналитики, депутаты, эксперты о ракете дальнего действия ВСУ? Что заявляли в Министерстве обороны РФ?

Заявление Зеленского об ОТРК "Сапсан" прозвучало во время пресс-конференции 9 декабря, сообщило медиа "Громадське". Глава государства сказал о пяти ракетах разных типов, которыми Украина достает военные объекты РФ. Четыре средства поражения — крылатые ракеты, а один — баллистическая ракета, которую выпускает ракетный комплекс "Сапсан".

По словам президента, баллистическая ракета уже начала использоваться для ударов по РФ, но он не будет озвучивать деталей. В частности, Зеленский не сообщил, сколько раз ракета "Сапсан" летела по россиянам и по каким целям, вероятно, попала. Также уточняется, что в РФ высказывают определенные предположения о том, когда Украина применила новейшее оружие, и поэтому не стоит опровергать их предположения.

"Пока не хочется, чтобы враг знал все прецеденты и все детали", — привело медиа слова президента.

ОТРК "Сапсан" — что известно

Фокус писал об ОТРК "Сапсан", о его возможных испытаниях во время большой войны.

"Сапсан" — оперативно-тактический ракетный комплекс, над которым Украина работала 10 лет — с 1994 по 2024 годы (ориентировочно, с паузами). ОТРК "Сапсан", как рассказали на портале United24, должен был запускать баллистическую ракету на расстояние до 500 км на скорости до 5-6 Махов (около 2 км/с или более 7000 км/ч). Планировалось, что пусковая установка будет устанавливаться на шасси Харьковского завода им. Морозова, а ракету будут создавать на Павлоградском химическом заводе и Павлоградском механическом заводе. Экспортный вариант, "Гром-2" имел дальность 280 км и установку изготовили, ориентировочно, в 2017-18 гг. Среди прочего, на портале Defense Express в 2019 году написали, что два павлоградских завода изготовили 12 ракетных двигателей.

ОТРК "Сапсан" — репортаж о разработке баллистической ракеты Украины

Что говорило Минобороны РФ об ОТРК "Сапсан"

Российские власти не раз упоминали ОТРК "Сапсан" с 2022 по 2025 годы. В августе текущего года Минобороны РФ опубликовало карту поражения украинской баллистикой. В опасную зону попала Москва, а также Смоленск, Тверь, Владимир, Рязань, Тамбов, Воронеж и, ко всему, вся территория Беларуси.

ОТРК "Сапсан" — как далеко летит баллистическая ракета Украины Фото: Министерство обороны РФ

Впервые в канале российского оборонного ведомства об ОТРК "Сапсан" вспомнили в ноябре 2024 года. С тех пор в течение года Минобороны регулярно отчитывалось об "ударах" по складам ракет и производству: всего можно насчитать 19 таких сообщений. С сентября 2022 года россияне писали о "попадании" по складам "Гром-2". Между тем в марте и ноябре 2023 года Минобороны РФ дважды сообщало о "якобы" сбитии "Гром-2".

Первые удары ОТРК "Сапсан" — что известно

В 2025 году об ОТРК "Сапсан" высказался аналитик Валентин Бадрак. По его словам, ракеты уже пошли в серийное производство, а в мае 2025 года состоялись первые боевые испытания. Бадрак при этом отметил, что успешное развитие программы произошло благодаря реорганизации в структуре Минобороны Украины.

В то же время летом появилось интервью тогдашнего главы офиса президента Андрея Ермака, который также сказал о применении баллистической ракеты "Сапсан", поразившей цель на расстояние до 300 км.

Напоминаем, осенью 2025 года на Defense Express предупредили об опасности для завода в Павлограде, который может быть причастен к производству топлива для ракет "Сапсан".