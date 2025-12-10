Україна застосувала ОТРК "Сапсан": що відомо про можливі удари балістики ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський згадав про ОТРК "Сапсан", який використали для удару по Російській Федерації. Водночас балістична ракета з'явилась у переліку інших засобів ураження, які є в українських Збройних сил. Що говорили аналітики, депутати, експерти про ракету дальньої дії ЗСУ? Що заявляли у Міністерстві оборони РФ?

Заява Зеленського про ОТРК "Сапсан" пролунала під час пресконференції 9 грудня, повідомило медіа "Громадське". Глава держави сказав про п'ять ракет різних типів, якими Україна дістає військові об'єкти РФ. Чотири засоби ураження — крилаті ракети, а один — балістична ракета, яку випускає ракетний комплекс "Сапсан".

Зі слів президента, балістична ракета вже почала використовуватись для ударів по РФ, але він не озвучуватиме деталей. Зокрема, Зеленський не повідомив, скільки разів ракета "Сапсан" летіла по росіянах та по яких цілях, ймовірно, влучила. Також уточнюється, що у РФ висловлюють певні припущення про те, коли Україна застосувала новітню зброю, і тому не варто спростовувати їхні припущення.

Відео дня

"Поки що не хочеться, щоб ворог знав всі прецеденти й всі деталі", — навело медіа слова президента.

ОТРК "Сапсан" — що відомо

Фокус писав про ОТРК "Сапсан", про його можливі випробування під час великої війни.

"Сапсан" — оперативно-тактичний ракетний комплекс, над яким Україна працювала 10 років — з 1994 по 2024 роки (орієнтовно, з паузами). ОТРК "Сапсан", як розповіли на порталі United24, мав запускати балістичну ракету на відстань до 500 км на швидкості до 5–6 Махів (приблизно 2 км/с або понад 7000 км/год). Планували, що пускова установка встановлюватиметься на шасі Харківського заводу ім. Морозова, а ракету створюватимуть на Павлоградському хімічному заводі та Павлоградському механічному заводі. Експортний варіант, "Грім-2" мав дальність 280 км і установку виготовили, орієнтовно, у 2017–18 рр. Зокрема, на порталі Defense Express у 2019 році написали, що два павлоградських заводи виготовили 12 ракетних двигунів.

ОТРК "Сапсан" — репортаж про розробку балістичної ракети України

Що говорило Міноборони РФ про ОТРК "Сапсан"

Російська влада не раз згадувала ОТРК "Сапсан" з 2022 по 2025 роки. У серпні поточного року Міноборони РФ опублікувало карту ураження українською балістикою. У небезпечну зону потрапила Москва, а також Смоленськ, Твер, Володимир, Рязань, Тамбов, Воронеж і, до всього, вся територія Білорусі.

ОТРК "Сапсан" — як далеко летить балістична ракета України Фото: Міноборони РФ

Вперше у каналі російського оборонного відомства про ОТРК "Сапсан" згадали у листопаді 2024 року. З того часу протягом року Міноборони регулярно звітувало про "удари" по складах ракет та виробництву: всього можна нарахувати 19 таких повідомлень. З вересня 2022 росіяни писали про "влучання" по складах "Грім-2". Тим часом у березні та листопаді 2023 Міноборони РФ двічі повідомляло про "начебто" збиття "Грім-2".

Перші удари ОТРК "Сапсан" — що відомо

У 2025 році про ОТРК "Сапсан" висловився аналітик Валентин Бадрак. З його слів, ракети вже пішли у серійне виробництво, а у травні 2025 відбулись перші бойові випробування. Бадрак водночас зауважив, що успішний розвиток програми відбувся завдяки реорганізації в структурі Міноборони України.

Також влітку з'явилось інтерв'ю тодішнього глави Офісу президента Андрія Єрмака, який також сказав про застосування балістичної ракети "Сапсан", яка уразила ціль на відстань до 300 км.

Нагадуємо, восени 2025 року на Defense Express попередили про небезпеку для заводу у Павлограді, який може бути причетний до виробництва палива для ракет "Сапсан".