"Сапсан" проти "Іскандера": навіщо ЗСУ балістика, яка битиме на меншу відстань, ніж дрони (відео)

Україна отримала можливість завдати балістичних ударів оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Сапсан" по важливих об'єктах Російської Федерації. Пускова установка пройшла випробування до початку великої війни, потім була пауза, а у 2022 році все прискорилось завдяки ризикованому плану Міноборони. Чим особлива перша українська балістична ракета, чим вона схожа і чим відрізняється від аналогів РФ і як працюватиме у порівнянні з дронами?

Перші кроки для створення першого українського ракетного комплексу зробили у 2006-2009 роках, коли українська влада прийняла рішення про початок проєктування. Незадовго до великої війни з'явились кадри перших випробувань, а 2021 році заговорили про готовність проєкту на 80% і про можливість збудувати першу експериментальну батарею ОТРК "Сапсан" (чи "Грім-2" — назва експортного варіанту). Фокус зібрав інформацію про ОТРК "Сапсан", який пройшов непростий шлях від задуму 20 років тому до перших успішних відпрацювань у 2025 році.

ОТРК "Сапсан" - кадри випробувань

ОТРК "Сапсан" — що відбулось у 2022-2025 роках

Про те, як розвивалась програма з 2022 по 2025 рік, детально розповів колишній заступник міністра оборон Олександр Лієв. 9 грудня експосадовець написав на Facebook, що комплексом "Сапсан", як з'ясувалось, займались з перших місяців повномасштабного вторгнення. З його слів, у серпні 2022 року Міноборони уклало перший контракт з КБ "Південне" на виробництво першого ОТРК 1КР1 "Сапсан". Після цього у 2023 році — перші успішні випробування, у 2024 — перші бойові випробування, у 2025 — серійне виробництво і "системне застосування". Лієв не уточнив, коли саме та по яких цілях РФ застосували українську балістику.

ОТРК "Сапсан" - презетація на збройній виставці у 2018 році (архів воєнного експерта Михайла Жирохова)) Фото: Михайло Жирохов (особистий архів)

Офіційно Генштаб ЗСУ жодного разу не підтверджував випробування чи удари балістичного "Сапсана". Міноборони РФ регулярно звітувало, що то вдарили по складу балістичних ракет "Сапсан"/"Гром-2", то по виробничих потужностях, то по пускових установках. У Telegram-каналі відомства близько 40 разів згадували про нові українські комплекси. Про "Сапсан" писали з 11 листопада 2024 по 20 вересня 2025, а про "Гром-2" — з 30 вересня 2022 і по грудень 2025: раз на місяць стабільно начебто збивали по 1-2 балістичних ракети.

ОТРК "Сапсан" - Міноборони РФ про начебто збиття балістики 15 грудня 2025 року Фото: Скриншот

У серпні 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що відбулись перші успішні випробування української балістики. 13 червня 2025 року про балістику згадав тодішній глава офісу президента Андрій Єрмак. З його слів, ОТРК "Сапсан" ударив по військовій цілі на території РФ і незабаром перша українська балістика надійде у ЗСУ. Незадовго до того окупаційна влада Криму показала вирву в полі й заявила, що то вдарила ракета "Грім-2".

В грудні 2025 року президент Володимир Зеленський в одному з виступів повідомив, що Україна б'є по російських стратегічних об'єктах, використовуючи "Сапсан" та інші ракети/дрони.

"Сапсан" та "Іскандер-М" — порівняння можливостей

"Сапсан"/"Грім-2" — оперативно-тактичний комплекс, здатний запустити балістичні ракети на відстань до 500 км. Склад батареї ОТРК "Сапсан" — шість машин різного призначення: дві пускові установки, дві машини заряджання, дві машини керування (командування батареї та командування дивізіону).

ЗС РФ запускають по Україні балістичні ракети "Искандер-М", а віднедавна, ще й "Искандер-1000". Спільно з іншими засобам ураження, ці ракети шкодять українським інфраструктурним об'єктам. Можна порівняти характеристики російської та української балістики, щоб оцінити можливості ОТРК "Сапсан" під час ударів по цілях у РФ.

ОТРК "Сапсан" - порівняння української балістичрої ракети та "Искандер-М" Фото: Скриншот

Порівняння українського комплексу "Сапсан" (по даних з відкритих джерел) та російського "Искандер-М" показує, що вони мають однакову дальність та вагу бойової частини. Орієнтовна швидкість української ракети на 20% менша, але вища, ніж швидкість будь-якого дрона. Наголосимо, що точні тактико-технічні характеристики ОТРК "Сапсан"/"Грім-2" не відомі.

Удари дронів ЗСУ та користь від балістичного "Сапсана"

Орієнтовно, з зими 2024 року Україна почала систематично бити по військових та стратегічних об'єктах РФ різними моделями далекобійних важких дронів та ракет. Про результативність ударів написали аналітичні центри RUSI та CEPA:

у 2024 році нарахували 75 ударів по нафто-газовій інфраструктурі РФ, у 2025 — 130;

під час нальотів використовували FP-1 (дальність до 1600 км, вага БЧ до 120 кг), FP-2 (200 км, 100 кг), Ан-126 "Лютий" (2000 км, 75 кг) тощо;

усереднена кількість дронів у кожній атаці — 100-150, середня ціна — 80 тис. дол. за дрон;

орієнтовні річні витрати на удари по РФ — 12 млн дол.

Результати ударів — у 2025 році Росія скоротила експорт нафти та газу на 6% порівняно з 2024. Крім того, річні втрати галузі — 863 млн дол., а минулорічний дохід — 189 млрд дол. Тобто підсумок річних далекобійних атак України — "мінус" 0,46% у доходах РФ.

Аналітики зауважили, що результати могли б бути більш вражаючими, якби били не легкими та відносно повільними дронами, а ракетами, схожими на Tomahawk. Тоді б по російським стратегічним об'єктам вдарили б снаряди, вагою 1,5 т на швидкості 880-890 км/год (0,75 Маха), і це "додає кінетичну енергію до вибухового удару".

У статті згадують новий засіб ураження, який є в України і який може завдавати більшої шкоди росіянам — це ракета "Фламінго", яка битиме по цілі на швидкості 950 км/год. Зазначимо, ще більшу кінетичну енергію удару має ОТРК "Сапсан": ракета пролетить утричі меншу відстань, ніж БпЛА, але вріжеться у НПЗ чи нафтовий термінал РФ на швидкості 6000 км/год.

