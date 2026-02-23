Дроны будут убивать: беспилотники изменятся до неузнаваемости и станут еще опаснее

Перелом в российско-украинской войне произошел в момент активного и массового применения дронов — воздушных, наземных, морских. О том, что ждет технологию в будущем и как она преобразится, рассказывает Фокус.

Во время полномасштабной российско-украинской войны (с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день) беспилотные технологии быстро эволюционировали от инструментов разведки до ключевых боевых систем, которые существенно повлияли на тактику, стратегию и организацию ведения боевых действий. О том, как развились дроны, и что ждет технологии в будущем, рассказывает Фокус.

Начало войны: разведка и ударные системы

В 2022 году БПЛА применялись для разведки. В основном, это были коммерческие модели, например, китайские DJI. Однако в 2023–2024 годах ситуация на фронте изменилась — дроны получили боевые функции. Появились так называемые "камикадзе", способные поражать цели самостоятельно. Массовое производство FPV-устройств позволило Украине дешево и эффективно наносить удары по бронетехнике, складам и позициям противника.

Впоследствии произошло масштабирование производства БПЛА. Также Украина осуществляла миллионные закупки FPV-дронов, а внутренние производители приобщились к созданию тысяч боевых платформ. Были созданы специальные подразделения для воздушных, наземных и морских беспилотных систем.

Украинские военные запускают дрон Фото: ukrinform.ua

Новые типы дронов, появившиеся во время войны:

Ударные и разведывательные БПЛА.

Антидроны, предназначенные для перехвата или уничтожения вражеских дронов.

Наземные работы — дистанционно управляемые или автономные беспилотные наземные платформы для разведки, логистики или штурма.

Морские дроны — беспилотные катера для ударов по вражеским кораблям в Черном и Азовском морях.

"Украинский ОПК по состоянию на февраль 2022 уже имел качественные разработки и очень профессиональные команды в сфере БПЛА, которые создавали достойные системы разведки. Однако главный разрыв заключался не в самих технологиях, а в масштабах производства и скорости цикла обратной связи. Количество существующих на тот момент систем совершенно не соответствовало интенсивности войны, а фронт мгновенно сформировал запрос на платформы, которые можно было бы массово масштабировать и чинить прямо в полевых условиях. Эта война оказалась совсем другой по динамике: адаптация к враждебному РЭБу должна была происходить буквально еженедельно", — вспоминает Виктория Кульчицкая, директор по продуктовой стратегии британско-украинского оборонного стартапа Trypillian.

Технологический прорыв 2024 года

Технологический прорыв в сфере БПЛА произошел в 2024 году, когда началась активная интеграция машинного зрения для автоматического распознавания целей. Тогда РФ масштабно применила модернизированный "Шахед-136" с улучшенной навигацией. А также состоялись первые испытания дронов на оптоволоконном управлении, которые не глушились системами РЭБ.

"Новое технологическое решение позволяло дрону оставаться эффективным даже тогда, когда из-за радиоэлектронного подавления исчезает связь с оператором. ИИ давал аппарату автономность, необходимую для завершения миссии, что превратило его из простого управляемого снаряда в интеллектуальное оружие", — комментирует Виктория.

Также, по словам Виктории Кульчицкой, технологический скачок открыл путь к появлению еще одного класса — дронов-перехватчиков. Воздушные дуэли, где украинские БПЛА сбивают вражеские разведчики или барражирующие боеприпасы, стали новой реальностью.

В том же 2024 году Украина начала активно использовать морские беспилотники для ударов по кораблям ЧФ РФ и проводить комбинированные операции с использованием воздушных и морских дронов одновременно.

Ключевой перелом в ходе войны наступил с началом частичной автономизации и многодоменного применения БПЛА. Уже в 2025 году дроны интегрировали в структуру бригад как штатный элемент, и с этого момента началась настоящая война беспилотников.

БПЛА на оптоволокне Фото: Укринформ

Автономные системы — новый игрок в войне

В конце 2025 – начале 2026 гг. Украина и ее враг начали активно внедрять ИИ в системы БПЛА. В результате дроны получили способность самостоятельно распознавать технику, выбирать траекторию обхода РЭБ, завершать атаку при потере связи и даже самостоятельно удерживать позиции.

"В Украине есть интересные проекты по преобразованию НРК в мобильные платформы для запуска дронов. Развитие этого вида БПЛА приведет к тому, что армия потребует меньше пехоты на фронте, но больше автономных машин. Например, в третьей штурмовой бригаде был случай, когда боевые НРК 45 дней удерживали позицию, отражая штурмы россиян", — прокомментировал Фокусу журналист Александр Залата.

Но не только ИИ сыграл ключевую роль в развитии беспилотников. Разработчики начали все чаще оснащать системы оптоволоконными и автономными каналами связи, что сократило роль оператора и позволило дронам не терять связь благодаря физическому кабелю.

Таким образом, можно зафиксировать переход от дистанционно управляемых систем к полуавтономной роботизированной войне.

Teal 2 - дрон с ИИ и системой распознавания "свой-чужой" Фото: Athena AI

"Тренд на максимальное упрощение и удешевление средств поражения наиболее ярко проявился в FPV-революции. Еще в 2022 году стало очевидно, что дроны за несколько сотен долларов способны массово уничтожать технику стоимостью в миллионы, окончательно переписывая экономику войны. Для нас как производителей это стало сигналом: будущее не за сложными изделиями, а за модульными платформами, которые можно масштабировать и кастомизировать под конкретную бригаду или задачу", — говорит Кульчицкая.

Главные тренды войны сегодня:

Удешевление производства дронов — массовость — автоматизация.

Смена тактики пехоты благодаря БПЛА (окопы, маскировка, рассредоточение).

Действие экосистемы беспилотников (воздушных, морских, наземных, перехватчиков) на поле боя.

Как изменятся беспилотники в ближайшие годы

Полная автономия

"Дроны будут становиться все "умнее", пока не начнут летать автономными роями. РФ идет к этому, экспериментируя с "Шахедами", "Геранями", "Герберами", БМ-35, V-20, "Ланцетами". В Украине такие разработки тоже ведутся. Есть FPV-дроны с донаведением, "Булава" с системой распознавания целей, тестируются "умные" перехватчики, есть стартап Swarmer, разрабатывающий роевые решения", — говорит Александр Залата.

"Это значительно повысит скорость реакции и эффективность боевых действий при меньшем участии человека", — заключает он.

Антидронные технологии

С ростом угрозы беспилотников усиливается развитие антидронных систем, например автономных перехватчиков, которые способны анализировать воздушное пространство и уничтожать вражеские БПЛА), ШИ-систем для мгновенного обнаружения и реагирования на угрозы. Такие системы могут стать стандартом ПВО.

"Для противодействия должны не менее активно развиваться перехватчики, и в конце концов на войне дроны сразятся с дронами, что потенциально уменьшит потери личного состава, хотя и не исключит их полностью", — считает Александр.

Солдат ВСУ и наземный дрон Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Интеграция с 5G

Подключение дронов к быстрым сетям (5G и далее) обеспечит низкую задержку связи, передачу больших потоков данных в реальном времени, координацию между разными типами платформ (коптеры, самолеты, наземные работы). Беспилотники могут быть частью "воздушной сети" данных.

Гибридная тяга и длинная автономность

Новые конструкции с гибкой энергетикой (электричество и горючее) позволят значительно дольше находиться в воздухе, выполнять дальние рейды и длительные наблюдения, снижать зависимость от точек подзарядки или технического обслуживания. Это критично для разведки в глубоком тылу и поддержки широкомасштабных операций.

Рои дронов

Подход, когда один солдат управляет роями дронов, уже активно разрабатывается. Это позволит эффективно масштабировать операции без увеличения персонала, снизить нагрузки на операторов, а также сократить людские потери.

Вывод

Будущее беспилотников — это не просто более быстрые или крупные аппараты, это умные, автономные, связанные сетью "экосистемы" платформы, способные самостоятельно принимать решения, координироваться и выполнять комплексные боевые задачи с минимальным вмешательством человека.