В Україні показали новий двофюзеляжний дрон BLITZ-2: чим він особливий і на що здатен (відео)

Компанія-виробник дрона BLITZ-2 стверджує, що її новий безпілотник можна запускати з непідготовлених платформ. Двофюзеляжна конструкція надає низку переваг, зокрема в розміщенні боєвого навантаження.

Новий дрон BLITZ-2 компанія Global Mark показала в соцмережах. Виробник розповідає, що цей безпілотний літальний апарат створений для виконання широкого спектра завдань, зокрема може вести розвідку та завдавати високоточних ударів по цілях.

Серед переваг BLITZ-2 компанія-виробник відзначає його компактність і мобільність, швидкість до 160 км/год, можливість запуску з непідготовлених майданчиків і простоту використання.

Характеристики дрона BLITZ-2

В ролику можна побачити, що БПЛА має лижне шасі. Оглядачі видання "Мілітарний" зазначають, що конструкція двофюзеляжного дрона забезпечує кілька переваг:

підвищену стійкість у польоті;

кращий розподіл навантаження між елементами;

можливість розмістити між фюзеляжами габаритного або модульного корисного навантаження;

аеродинамічну ефективність;

спрощення інтеграції різних типів корисного та бойового навантаження без значної зміни центру мас.

Оглядачі припустили, що BLITZ-2 був розроблений на базі конструктивних елементів попередньої моделі BLITZ, розробленої для боротьби з повільними висотними ворожими цілями, такими як російські дрони-розвідники "Zala" та "Supercam". На безпековій виставці Security 2.0 2025 виробник розповідав, що BLITZ має розмах крил 1,5 метра, довжину 1,1 метра та вагу 5 кг, максимальну висоту польоту до 4 000 метрів з радіусом дії 30–100 км, швидкість від 90 до 130 км/год, а тривалість польоту — до години.

Нагадаємо, 27 лютого Фокус розповідав про нові дрони ЗСУ, схожі на ірано-російські "Шахеди", які двічі атакували Татарстан. Ворожі "Шахеди" зовнішньо нагадують зокрема безпілотники "Рубака", "Батяр" і UAS SETH від українських виробників.

Інформаційне агентство Reuters 24 лютого писало, що за час повномасштабної російсько-української війни втрати від дронів зросли з 10% до 80%.